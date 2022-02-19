Коронавирус опасен для психики – результат исследования

Согласно новому исследованию, изучающему миллионы медицинских карт в США в течение года, наличие Covid-19 значительно повышает шансы на развитие новых психических заболеваний, что потенциально может привести к самоубийству и передозировке. Об этом сообщает The Guardian.

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Долгосрочные последствия заболевания Covid все еще выясняются, и среди них повышается вероятность диагностики психических расстройств. Они включают депрессию, тревожность, стресс и повышенный риск расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, ухудшение когнитивных функций и проблемы со сном – заметное отличие от других, также переживших стресс пандемии, но у которых не обнаружили вирус.

"Это в основном говорит нам о том, что у миллионов и миллионов людей, инфицированных Covid, возникают проблемы с психическим здоровьем", – сказал Зияд Аль-Али, руководитель отдела исследований и разработок системы здравоохранения VA St Louis Healthcare System и старший автор статьи.

Согласно исследованию у более 18% пациентов с Covid возникли проблемы с психическим здоровьем, по сравнению с 12% тех, кто не болел Covid.

Среди пациентов, у которых во время пандемии возникли новые проблемы с психическим здоровьем, у пациентов с Covid значительно чаще развивались когнитивные проблемы (80%), расстройства сна (41%), депрессия (39%), стресс (38%), тревога (35%) и расстройство, связанное с употреблением опиоидов (34%), по сравнению с теми, кто не болел Covid.

Результаты были очевидны: Covid оказывает заметное влияние на психическое здоровье.

Те, у кого более тяжелые случаи Covid, особенно нуждающиеся в госпитализации, как правило, подвергаются повышенному риску. Но даже с легкими или бессимптомными заболеваниями люди получали диагнозы расстройств психического здоровья.

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