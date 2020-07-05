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Главная Новости Здоровье наше тело Контрастный душ - залог здоровья: преимущества купания, которые вы отметите сразу
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Контрастный душ - залог здоровья: преимущества купания, которые вы отметите сразу

Холодный душ закаляет и омолаживает, а горячий - очищает и успокаивает; почему же их не комбинировать?

сегодня, 19:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Контрастный душ - залог здоровья: преимущества купания, которые вы отметите сразу

В жаркий период большинство из нас предпочитают сменить горячие струи в душе на холодные, освежающие потоки воды, а с наступлением первых осенних холодов снова поменяться. Эксперты пришли к выводу, что заменять одно другим не так полезно и здорово для организма, как чередовать температуры за одну водную процедуру.

Так, горячий душ в вечернее время полноценно подготавливает наше тело ко сну. Поры раскрываются, очищаются, расслабляются мышцы, исчезает головная боль от напряженного дня. Впрочем, такой душ можно принимать не дольше пяти минут, чтобы не получить обратный эффект.

Холодный душ, напротив, "призывает" наш организм "собраться". Он закаляет его и защищает в период эпидемий и хронических простуд. Также на нашу кожу ледяная вода действует как холодильник: освежает и омолаживает.

Если совмещать и чередовать температуру воды из душевой лейки, можно только догадываться, какую двойную пользу это принесет. Но для того, чтобы водная процедура с контрастным душем стала нашей любимой и не нанесла непредвиденный вред, не стоит злоупотреблять в первое время. Постепенно увеличивайте время поливов горячей и холодной водой, сокращая интервалы между ними.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как можно избавиться от целлюлита без дорогостоящих кремов и обертываний. 


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