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Комаровский рассказал, какой штамм коронавируса больше всего угрожает Украине

По мнению Комаровского, весной нашу страну ждет новый штамм ковида

7 декабря 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный врач Комаровский объяснил землякам, какая разновидность ковида представляет угрозу – Дельта или Омикрон. Об этом он заявил во время программы "Время Голованова" в эфире телеканала "Украина".

Комаровский рассказал, какой штамм коронавируса больше всего угрожает Украине

Евгений Комаровский (фото из открытых источников)

Медик объяснил, вряд ли новый африканский штамм будет вытеснять известную Дельту.

По мнению Комаровского, весной нашу страну ждет новый штамм ковида. Будущей весенней поры заболеваемость снова будет увеличиваться, вычеркнем мы новый "Омикрон" или нет. Об этой новой разновидности болезни ни определенной статистики, ни объективной информации нет.

Поэтому нельзя ответить на важные вопросы об особенностях ее течения, когда пациент уже инфицирован именно этим новым штаммом.

Врач сообщил, что от Омикрона еще никто не умер. По имеющейся у него информации, очень много больных новым штаммом на африканском континенте, но там нет роста смертей и так же нет увеличения потребления кислорода среди инфицированных. Поэтому будем анализировать ситуацию по оптимистическому развитию.

Медик отметил важный нюанс. Массовая заболеваемость новым африканским штаммом может быть среди маленьких пациентов. Уже следует обратить внимание на подготовку к приему больных детских стационарных отделений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский заявил, что битву с антивакцинаторами страна проиграла . Несмотря на увеличение уровня вакцинации, по-прежнему продаются ковид-сертификаты. Никто не остановил этот процесс. Он добавил, невозможно, образно говоря, за полгода выиграть битву, которой вы этим не занимались, если к ней (Ред. битвы) вы не готовились, ведь в Украине 30 лет независимости была вакханалия в стране.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=441&v=pj4nIiWuWRA&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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