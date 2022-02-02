Комаровский рассказал, какие обследования нужно пройти после перенесенного COVID-19

По словам известного украинского врача, Заслуженного педиатра Евгения Комаровского, не существует универсального или четкого алгоритма обследования и посещения медиков после перенесенного коронавирусного заболевания. Об этом специалист написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

Комаровский считает, что после выписки из ковидного стационара при возможности лучше всего отправиться на дачу или пробыть несколько месяцев за городом "в тишине, на свежем воздухе, без людей и стрессов".

Затем, отмечает доктор, необходимо создать условия, чтобы организму было лучше существовать в рабочем режиме. К таким можно отнести чистый, прохладный и влажный воздух, прогулки на свежем воздухе, а также умеренные физические нагрузки. Это, по словам Комаровского, — то, что необходимо человеку для восстановления после госпитализации.

Специалист также добавил, что если бы он выписался из больницы пройдя лечение от COVID-19, то после месячного отдыха, сделал бы полное УЗИ "с головы до ног", кардиограмму и сдал общий анализ крови.

Кроме того, Комаровский бы обязательно после перенесенного коронавируса контролировал артериальное давление.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов с COVID-19 средней тяжести и тяжелых больных. В то же время, решение о госпитализации принимает именно врач, основываясь на проведенном обследовании и симптомокомплексе конкретного больного. Чтобы не допустить ухудшения состояния, пациентам с COVID-19 следует обращать внимание на некоторые симптомы и состояния.





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