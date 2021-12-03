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Комаровский рассказал, как пациентам распознать врачей, от которых надо держаться подальше

Псевдоврачи приписывают пациентам дисбактериоз, внутричерепное давление, диатез, дискинезию желчевыводящих путей, диатез

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный в нашей стране врач Евгений Комаровский рассказал соотечественникам о псевдомедиках, которые не вылечат, а залечат до конца. Они диагностируют болезни, которых нет и назначают ненужные никому таблетки. Об этом специалист подчеркнул, будучи гостем программы "Хард из Влащенко" в эфире канала "Украина".

Комаровский рассказал, как пациентам распознать врачей, от которых надо держаться подальше

Евгений Комаровский (фото из открытых источников)

По точному выражению известного доктора, псевдоврачи приписывают пациентам следующие болезни: дисбактериоз, внутричерепное давление, диатез, дискинезию желчевыводящих путей, диатез.

По словам Евгения Олеговича, доказательная и цивилизованная медицина таких болезней давно не знает.

Комаровский в качестве примера привел следующее. Пациент жалуется на сильную головную боль, вызывают скорую и делают укол магнезии. Это место укола так жжет, что уже забываешь о том, что болела голова. Так выбиралась неправильная тактика лечения. Еще сейчас это считают лечением.

Знающий доктор отметил, что именно такие псевдомедики назначают нашим гражданам "фуфломицины", на которые идут немалые средства, а результатов нет. Другие врачи рекомендуют больным народный метод, как "вдыхать над картофелем".

Комаровский возмущается, что живем в 21 веке, а наши украинцы, вместо того, чтобы проветривать офисы и установить оборудование для вентиляции, приносят в детские сады кварцевые лампы. Там и так жарко, малышам нечем дышать.

Поэтому известный в нашей стране педиатр призывает земляков больше обращаться к современным тенденциям мировой терапии и профилактике болезней.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский назвал кашу, от которой нет никакой пользы .


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vGHGrcJ3DQ0
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