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Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

Обнаружив хотя бы два их перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу

сегодня, 17:37
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о вирусах, что проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит. 

Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

Комаровский предупредил об опасных вирусах - фото: из открытых источников

Менингит — это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. К примеру, больной может оглохнуть, у него может появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием. 

По словам медика, летняя жара повышает активность некоторых вирусов, что как раз таки и приводят к менингиту. Самое главное — это знать первые симптомы, чтобы сразу забить тревогу и обратиться к врачу. 

К основным симптомам относят: 

- головную боль;

- тошноту и рвоту;

- светобоязнь;

- боль или же скованность в области шеи;

- повышение температуры тела;

- у детей может быть раздражительность и сонливость.

Доктор Комаровский отмечает, что при наличии даже двух симптомов из перечисленных выше, следует как можно скорее обращаться к врачу.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что у трех человек в Украине нашли редкую болезнь. Медики называют ее также "злая нить". Данное заболевание причиняет человеку огромный дискомфорт, так как он чувствует шевеления под кожей. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что у украинки после укуса насекомого обнаружили опасную болезнь. Изначально врачи думали, что у женщины ОРВИ или же коронавирус, но проведя исследования, оказалось, что все намного серьезнее. Подробнее читайте в материале


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Источник: https://www.instagram.com/p/CR6sE9jLYYr/
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