Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о вирусах, что проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит.

Комаровский предупредил об опасных вирусах - фото: из открытых источников

Менингит — это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. К примеру, больной может оглохнуть, у него может появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием.

По словам медика, летняя жара повышает активность некоторых вирусов, что как раз таки и приводят к менингиту. Самое главное — это знать первые симптомы, чтобы сразу забить тревогу и обратиться к врачу.

К основным симптомам относят:

- головную боль;

- тошноту и рвоту;

- светобоязнь;

- боль или же скованность в области шеи;

- повышение температуры тела;

- у детей может быть раздражительность и сонливость.

Доктор Комаровский отмечает, что при наличии даже двух симптомов из перечисленных выше, следует как можно скорее обращаться к врачу.

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