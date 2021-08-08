Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

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Мокрик Анастасия
Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о вирусах, что проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит.
Комаровский предупредил об опасных вирусах - фото: из открытых источников
Менингит — это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. К примеру, больной может оглохнуть, у него может появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием.
По словам медика, летняя жара повышает активность некоторых вирусов, что как раз таки и приводят к менингиту. Самое главное — это знать первые симптомы, чтобы сразу забить тревогу и обратиться к врачу.
К основным симптомам относят:
- головную боль;
- тошноту и рвоту;
- светобоязнь;
- боль или же скованность в области шеи;
- повышение температуры тела;
- у детей может быть раздражительность и сонливость.
Доктор Комаровский отмечает, что при наличии даже двух симптомов из перечисленных выше, следует как можно скорее обращаться к врачу.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что у трех человек в Украине нашли редкую болезнь. Медики называют ее также "злая нить". Данное заболевание причиняет человеку огромный дискомфорт, так как он чувствует шевеления под кожей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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