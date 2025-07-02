logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита (ФОТО)

После укуса комара в теле женщины завелся паразит, живший с ней два месяца.

2 июля 2025, 09:15 comments1762
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Жительница Львовщины обратилась в местную больницу с жалобой на необычное уплотнение под кожей, возникшее после укуса комара. В течение двух месяцев оно двигалось по телу от бедра к животу и остановилось под ребрами. Как выяснилось, под кожей женщины жил паразит.

Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита (ФОТО)

После укуса комара в теле женщины завелся паразит. Фото иллюстративное

Врач ультразвуковой диагностики Городокской больницы Соломия Мельник рассказала, что во время обследования обнаружила подозрительное образование, которое пациентка чувствовала несколько месяцев. Образование не вызывало боли, но со временем увеличивалось в размерах и пульсировало.

"Сначала образование визуализировалось на внутренней поверхности бедра, после чего оно мигрировало в низ живота, а затем уже локализовалось по краю реберной дуги слева. Пациентка чувствует его примерно два месяца", — рассказала Мельник.

После УЗИ врач отправила пациентку к хирургу с подозрением на наличие гельминта под кожей женщины.

Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита (ФОТО) - фото 2

Хирург держит паразита, вытащенного из тела женщины после укуса комара

Во время операции хирург Роман Токарь и медсестра Оксана Кузик полностью удалили капсулу с паразитом внутри. Длина гельминта достигала более 10 сантиметров. В больнице предполагают, что паразит попал в тело через укус комара. Хотя такие случаи происходят редко, врачи призывают реагировать на симптомы.

"Любая, даже на первый взгляд, несерьезная жалоба может скрывать опасность. Правильная диагностика, внимательность врача и командная работа — вот что спасает здоровье", — сообщили в больнице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинке, которая восемь месяцев жаловалась на кашель. Врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких.

Также "Комментарии" писали о том, как врачи достали из желудка ребенка метровый клок волос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/v/16ZrAsM9ex/
Теги:

Новости

Все новости