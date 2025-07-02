Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита (ФОТО)

Жительница Львовщины обратилась в местную больницу с жалобой на необычное уплотнение под кожей, возникшее после укуса комара. В течение двух месяцев оно двигалось по телу от бедра к животу и остановилось под ребрами. Как выяснилось, под кожей женщины жил паразит.

После укуса комара в теле женщины завелся паразит. Фото иллюстративное

Врач ультразвуковой диагностики Городокской больницы Соломия Мельник рассказала, что во время обследования обнаружила подозрительное образование, которое пациентка чувствовала несколько месяцев. Образование не вызывало боли, но со временем увеличивалось в размерах и пульсировало.

"Сначала образование визуализировалось на внутренней поверхности бедра, после чего оно мигрировало в низ живота, а затем уже локализовалось по краю реберной дуги слева. Пациентка чувствует его примерно два месяца", — рассказала Мельник.

После УЗИ врач отправила пациентку к хирургу с подозрением на наличие гельминта под кожей женщины.

Хирург держит паразита, вытащенного из тела женщины после укуса комара

Во время операции хирург Роман Токарь и медсестра Оксана Кузик полностью удалили капсулу с паразитом внутри. Длина гельминта достигала более 10 сантиметров. В больнице предполагают, что паразит попал в тело через укус комара. Хотя такие случаи происходят редко, врачи призывают реагировать на симптомы.

"Любая, даже на первый взгляд, несерьезная жалоба может скрывать опасность. Правильная диагностика, внимательность врача и командная работа — вот что спасает здоровье", — сообщили в больнице.

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