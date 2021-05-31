Родинки часто связывают с риском возникновения рака кожи и торопятся их удалить. А от папиллом и бородавок обычно избавляются потому, что это некрасиво. Но и эти образования не всегда безобидны. Когда обращаться к врачу и как наблюдать за родинками?

Когда нужно удалять родинки и папилломы (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что родинки — это доброкачественные новообразования кожи, которые появляются из-за скопления меланина. С одними можно родиться, а другие приобрести на протяжении жизни. Папилломы и бородавки — образования, вызванные вирусом папилломы человека. И те, и другие быстро растут и распространяются по телу.

Обычно родинки не опасны. Но любое доброкачественное новообразование, в том числе бородавка и папиллома, может переродиться в меланому — наиболее опасный вид рака кожи. Чтобы это предотвратить, эксперты не рекомендуют, загорать в солярии, долго пребывать на солнце и пытаться вывести новообразования с помощью народных средств.

На злокачественные родинки указывают следующие симптомы: асимметрия, неоднородный цвет, диаметр больше 6 мм, любые изменения. А о перерождении бородавок и папиллом говорят покраснение, боль, кровотечение, нагноение, изменение формы и цвета. В таких случаях нужно обратиться к специалисту.

Вопрос о необходимости удаления папиллом и бородавок обычно решается утвердительно — надо, но только у врача. Никаких народных средств.

— Во-первых, врач удалит новообразования под корень (в противном случае они могут возвращаться).

— Во-вторых, если это меланома, только доктор сможет ее распознать. Решение об удалении родинок принимает только специалист.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на проблемы с каким органом указывают красные родинки.

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