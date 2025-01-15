Когда дневной сон может навредить: советы для правильного отдыха

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Кречмаровская Наталия
Дневной сон является распространенной практикой во многих культурах и может иметь как положительные, так и негативные последствия для здоровья в зависимости от длительности и индивидуальных особенностей организма.
Иллюстративное фото
Короткий дневной сон продолжительностью 10-20 минут может:
Повысить внимательность и производительность. Даже 5-15 минут сна днем оказывают положительное влияние на умственную работоспособность человека.
Улучшить настроение. Дневной отдых повышает уровень серотонина и эндорфинов, вызывая чувство радости и удовольствия.
Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что у людей, спящих днем 3-4 раза в неделю, проблемы с сердцем возникают на 37% реже.
Однако длительный дневной сон (более 1 часа) может иметь негативные последствия:
Нарушение ночного сна. Длительный дневной отдых может стать причиной ночной бессонницы.
Повышенный риск заболеваний. Сон продолжительностью более часа в течение дня может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания.
Ухудшение самочувствия после пробуждения. После длительного дневного сна можно очнуться с чувством тяжести и инертности, что может отрицательно повлиять на работоспособность.
Чтобы извлечь максимальную пользу от дневного сна и избежать негативных последствий, следует следовать следующим советам:
Продолжительность сна. Ограничите дневной сон до 10-20 минут. Это обеспечит восстановительный эффект без сонливости после пробуждения.
Время для сна. Лучшее время для дневного отдыха – между 13:00 и 15:00. Сон в этот период может вернуть чувство душевного равновесия и покоя, повысить производительность.
Условия сна. Создайте комфортные условия: темное, тихое и прохладное помещение будет способствовать быстрому засыпанию и качественному отдыху.
Напомним, портал "Комментарии" писал , почему не стоит спать более 8 часов.
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