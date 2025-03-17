Кофеманам на заметку: стало известно, когда лучше всего наслаждаться любимым напитком.

Для многих людей кофе является важной частью их ежедневного ритуала: он помогает проснуться и преодолеть сонливость. Кроме того, недавние исследования показали, что у людей, которые пьют кофе утром, меньше шансов на преждевременную смерть. The Times рассмотрело, как кофейный напиток влияет на организм и когда лучше его употреблять.

Употребление кофе. Фото: из открытых источников

Как кофе пробуждает нас

Основной компонент, стимулирующий организм – это кофеин. Он похож на аденозин — вещество, естественно образующееся в мозге и вызывающее ощущение сонливости. Когда мы пьем кофе, кофеин блокирует рецепторы, отвечающие за эту реакцию, что позволяет нам чувствовать бодрость. Множество исследований подтверждает, что кофе улучшает скорость реакции, внимательность и концентрацию.

Может ли кофе улучшить настроение и помочь при головной боли

Кофеин может повышать уровень дофамина – гормона счастья, повышающего настроение и мотивацию. Кроме того, он способен сужать сосуды в головном мозге, что помогает уменьшить головную боль — поэтому кофеин часто включают в состав лекарства от мигрени.

Может ли кофе повысить физическую эффективность

Кофеин стимулирует организм к более активному сжиганию жира. Некоторые исследования также показывают, что он может повысить физическую силу и выносливость, снижая восприятие усилий, что позволяет тренироваться более интенсивно.

Когда лучше пить кофе

Хотя многие пьют кофе сразу после пробуждения, есть теория, что лучше подождать с этим. Утром, еще до того, как мы встанем, организм вырабатывает кортизол — гормон стресса, который помогает нам проснуться. Кофеин может повысить его уровень, что приводит к излишней бодрости и может вызвать зависимость от кофеина. По словам экспертов, следует подождать час после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку.

Кофейный сон

"Кофейный сон" предполагает употребление кофеина перед коротким сном. Поскольку кофеин начинает действовать через 20-45 минут, эта техника позволяет получить двойной заряд энергии: один – от сна, а другой – от кофеина.

Как долго действует кофе

Период полураспада кофеина составляет от 3 до 5 часов, поэтому пить кофе поздно вечером или днем может мешать сну. Врачи советуют ограничить потребление кофе в первой половине дня.

Норма потребления кофеина

Большинство людей может пить до 400 мг кофеина в день без серьезных последствий, однако для некоторых даже меньшие дозы могут вызвать тревожность, учащенное сердцебиение или бессонницу. Беременным женщинам рекомендуется не превышать 200 мг кофеина в день.

Портал "Комментарии" уже писал, что стоимость кофе на мировом рынке снова пошла вверх, установив новый рекорд — более $3,60 за фунт. Главная причина – дефицит зерен в Бразилии, крупнейший поставщик арабики в мире. Нехватка запасов и опасения относительно будущего урожая только подогревают ситуацию.