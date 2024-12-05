Кардиологи предупреждают: это самая плохая привычка, которая истощает сердце

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности в мире. Хотя здоровое питание, отказ от вредных привычек и уменьшение стресса являются важными факторами профилактики, эксперты отмечают еще один критически важный компонент. Малоподвижный образ жизни — самая плохая привычка, постепенно истощающая сердце.

Кардиологи указывают на проблемы сидящего образа жизни. Фото: Envato Elements

Кардиологи подчеркивают, что ежедневные движения способны укрепить сердце и снизить риск многих болезней. По словам Кимберли Пауэрс из кардиологического центра Ascension Seton, долгожители имеют одну общую черту — регулярные физические упражнения. Физическая активность помогает поддерживать нормальное артериальное давление, контролирует уровень холестерина и уменьшает риск ожирения — главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Подобное мнение высказывает доктор Питер Поллок из элитной клиники Майо. По его словам, независимо от того, занимаетесь вы в тренажерном зале или дома или просто регулярно гуляете, ваши движения имеют огромное значение. Чем больше вы двигаетесь и чем дольше остаетесь активными на каждом этапе жизни, тем лучше вы заботитесь о своем сердце. По мнению экспертов, самой вредной привычкой для вашего сердца остается малоподвижный образ жизни.

Кардиологи советуют разные виды физической активности, которые могут улучшить здоровье сердца:

— средняя физическая активность: 150 минут в неделю (быстрая ходьба, танцы, езда на велосипеде).

— интенсивные упражнения: 75 минут в неделю (бег, плавание, интервальные тренировки).

— силовые упражнения: дважды в неделю для укрепления мышц.

Кроме того, кардиологи подчеркивают, что даже небольшие усилия могут быть полезны. По их словам, начинайте с малых целей: больше ходите, выбирайте активные виды досуга, старайтесь двигаться в течение дня. Со временем эти шаги станут привычкой, что обеспечит ваше сердце долголетием и здоровьем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиолог рассказала о пяти продуктах, которые она избегает.

Также "Комментарии" писали о неизвестной смертельной болезни, которая распространяется в Конго. Ситуация становится критической.