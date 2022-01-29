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Кардиологи напомнили, как защитить сердце от стресса

Не забывайте, что все дела не переделаешь

сегодня, 05:50
Автор:

Ольга Чародий
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Работа в режиме нон-стоп, конфликты с коллегами, невзгоды в семье – любой стресс оборачивается сильным ударом по сердцу. Советы экспертов помогут избежать этой неприятной нагрузки. Не забывайте, что все дела не переделаешь. И даже если вы слишком подвержены перфекционизму, учитесь вовремя поставить точку, пишет psyfactor. Но пассивным просиживанием перед телевизором дома на диване лучше не злоупотреблять. Лучше покатайтесь на велосипеде, совершите пробежку в парке, позанимайтесь йогой или отправляйтесь в фитнес-центр.

Кардиологи напомнили, как защитить сердце от стресса

Сердце - фото из открытых источников

Не следует забывать и о главных правилах здорового сердца:

Чередовать работу и отдых

Правильно планировать рабочий день

Спать не менее 7-8 часов в сутки

Не есть на ходу, не заедать нервное напряжение

Не пытайтесь смягчить симптомы стресса, употребляя алкоголь

Заниматься спортом, много гулять

Напомним, существующая в начале отношений химия может быть пьянкой. Однако действия "под влиянием" могут повлиять на суждения человека двумя способами. Во-первых, желание, чтобы отношения продолжались, может побуждать человека рационализировать красные флаги. Во-вторых, знакомясь с новым партнером, человек может стремиться понять и сопереживать. Хотя это хороший подход, он может создать слепое место, когда человек сталкивается с бессознательным желанием видеть в своем партнере только хорошее, подсознательно оправдывая его сомнительное поведение. О психологии новых отношений пишет Psychology today. Психолог Эрин Леонард заявляет, что важный способ уравновесить обаяние свежей любви – это подумать о том, что вы чувствуете в отношениях. Три состояния чувств могут означать, что новый партнер может разбить вам сердце.



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Источник: https://psyfactor.org/lib/stress3.htm
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