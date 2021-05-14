Специалисты назвали пиво наиболее вредным алкогольным напитком, при чем его вред зависит не от крепости. Почему нельзя злоупотреблять хмельным напитком, рассказали в издании "РБК-Украина" со ссылкой на changeua.com.

Какой алкогольный напиток самый опасный - фото из открытых источников

Согласно новым исследованиям, главная опасность пива заключается в компонентах, дающих напитку вкус и пену. Это касается хмеля, который во время дозревания способен вытягивать из почвы вредные элементы, по типу кобальта и других металлов.

Такие компоненты увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при сильном злоупотреблении и отравлении иногда приводят к летальному исходу. Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца обнаружили допустимую для человека суточная доза кобальта. Кроме того, употребления пива провоцирует увеличение веса, что также вредно для здоровья.

Специалисты назвали и наиболее безопасный напиток — красное сухое вино. В нем содержатся полезные микроэлементы и витамины. Отмечается, что суточной нормой для мужчин является — 1-2 бокала, а для женщин — 1 бокал. Излишнее употребление вина, также идет во вред организму.

Ранее портал "Комментарии" писал, что любые лекарства, которые мы принимаем для борьбы с различными болезнями, имеют свои противопоказания и побочные эффекты. Особое внимание медики предоставляют использованию антибиотиков, которые, как известно, нельзя смешивать с алкоголем. Хотя алкоголь и оказывает разрушительное воздействие на человеческий организм, многие празднования без него не обходятся. Однако люди, которые пьют антибиотики, должны воздержаться от употребления такого рода напитков. Все потому, что смешивание этих двух пунктов может привести к усугублению побочных эффектов от лекарства.









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