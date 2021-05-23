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Какое серьезное заболевание вызывает загрязненный воздух

Ученые из Калифорнийского университета рассказали, что существует связь между загрязнением воздуха и возрастным слабоумием

сегодня, 22:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Загрязненный воздух оказывает негативное влияние не только на окружающую среду, но и на организм человека. Чаще всего в нем оказывается диоксид серы, оксид азота и пылевые массы, которые попадают в наши легкие и могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в частности болезнь Альцгеймера.

Какое серьезное заболевание вызывает загрязненный воздух

какое заболевание вызывает загрязненный воздух (фото из открытых источников)

Американские исследователи провели эксперимент на лабораторных грызунах, который показал, что загрязненные воздуха, связанное с дорожным движением, может усилить риск развития болезни Альцгеймера. Ученые пока не выяснили, какой именно компонент загрязнения влияет на мозг и может спровоцировать возрастную деменцию. Но чаще всего воздух загрязнен газами, дорожной пылью, износом шин и другими элементами.

Старший автор проекта Памела Лейн отметила, что исследования на эту тему будут продолжаться, следующий шаг — попытаться выделить отдельные частицы загрязненного воздуха, которые определяют черты болезни Альцгеймера. 

Отметим, что болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. Наиболее часто на ранних стадиях распознаётся расстройство кратковременной памяти, например, неспособность вспомнить недавно заученную информацию.

Напомним, что исследователи со всего мира стараются создать лекарство, защищающее людей от болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции, при которой головной мозг перестает должным образом выполнять свои функции. И японским ученым удалось немного продвинуться в этом направлении. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что системой искусственного интеллекта для выявления первых признаков болезни Альцгеймера используется рисунок с двумя детьми, крадущими печенье за спиной своей матери.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-05-air-quality-linked-alzheimer.html
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