Какие упражнения нужно обязательно выполнять при заболеваниях колен

Проблемы с коленями могут значительно ограничить подвижность человека и качество жизни. Однако правильные упражнения помогут укрепить мышцы вокруг коленного сустава, уменьшить боль и улучшить функциональность.

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Прямые подъемы ног

Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, являющиеся ключевыми мышцами для здоровья колен. Для выполнения этого упражнения:

Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.

Медленно поднимите прямую ногу до уровня изогнутой.

Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.

Подъемы ног на боку

Это упражнение укрепляет мышцы бедер, что помогает стабилизировать колено. Для выполнения:

Лягте на бок, нижнюю ногу согните, а верхнюю держите прямо.

Поднимите верхнюю ногу до уровня бедра.

Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.

Подъемы на носки

Это упражнение укрепляет икроножные мышцы, что помогает уменьшить нагрузку на коленный сустав. Для выполнения:

Станьте на ровную поверхность, держась за стену или стул для поддержки.

Поднимитесь на носки, сжимая икроножные мышцы.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите 5–30 раз, выполняя до 3 подходов.

Растяжение подколенных сухожилий

Это упражнение помогает улучшить гибкость и снизить напряжение на коленный сустав. Для выполнения:

Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.

Поднимите прямую ногу, держа ее за бедро или голень.

Держите растяжение в течение 15-30 секунд.

Повторите 2–3 раза для каждой ноги.

Следует помнить, что перед началом любой новой программы упражнений важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

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