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Какие упражнения нужно обязательно выполнять при заболеваниях колен

Топ эффективных упражнений при заболеваниях колен

сегодня, 02:25
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Проблемы с коленями могут значительно ограничить подвижность человека и качество жизни. Однако правильные упражнения помогут укрепить мышцы вокруг коленного сустава, уменьшить боль и улучшить функциональность.

Какие упражнения нужно обязательно выполнять при заболеваниях колен

Иллюстративное фото

Прямые подъемы ног

Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, являющиеся ключевыми мышцами для здоровья колен. Для выполнения этого упражнения:

  • Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.

  • Медленно поднимите прямую ногу до уровня изогнутой.

  • Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.

Подъемы ног на боку

Это упражнение укрепляет мышцы бедер, что помогает стабилизировать колено. Для выполнения:

  • Лягте на бок, нижнюю ногу согните, а верхнюю держите прямо.

  • Поднимите верхнюю ногу до уровня бедра.

  • Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.

Подъемы на носки

Это упражнение укрепляет икроножные мышцы, что помогает уменьшить нагрузку на коленный сустав. Для выполнения:

  • Станьте на ровную поверхность, держась за стену или стул для поддержки.

  • Поднимитесь на носки, сжимая икроножные мышцы.

  • Медленно вернитесь в исходное положение.

  • Повторите 5–30 раз, выполняя до 3 подходов.

Растяжение подколенных сухожилий

Это упражнение помогает улучшить гибкость и снизить напряжение на коленный сустав. Для выполнения:

  • Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.

  • Поднимите прямую ногу, держа ее за бедро или голень.

  • Держите растяжение в течение 15-30 секунд.

  • Повторите 2–3 раза для каждой ноги.

Следует помнить, что перед началом любой новой программы упражнений важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

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