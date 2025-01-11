Какие упражнения нужно обязательно выполнять при заболеваниях колен

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Кречмаровская Наталия
Проблемы с коленями могут значительно ограничить подвижность человека и качество жизни. Однако правильные упражнения помогут укрепить мышцы вокруг коленного сустава, уменьшить боль и улучшить функциональность.
Иллюстративное фото
Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, являющиеся ключевыми мышцами для здоровья колен. Для выполнения этого упражнения:
Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.
Медленно поднимите прямую ногу до уровня изогнутой.
Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.
Это упражнение укрепляет мышцы бедер, что помогает стабилизировать колено. Для выполнения:
Лягте на бок, нижнюю ногу согните, а верхнюю держите прямо.
Поднимите верхнюю ногу до уровня бедра.
Повторите 5–15 раз для каждой ноги, выполняя до 3 подходов.
Это упражнение укрепляет икроножные мышцы, что помогает уменьшить нагрузку на коленный сустав. Для выполнения:
Станьте на ровную поверхность, держась за стену или стул для поддержки.
Поднимитесь на носки, сжимая икроножные мышцы.
Медленно вернитесь в исходное положение.
Повторите 5–30 раз, выполняя до 3 подходов.
Это упражнение помогает улучшить гибкость и снизить напряжение на коленный сустав. Для выполнения:
Лягте на спину, одну ногу согните в колене, а другую держите прямо.
Поднимите прямую ногу, держа ее за бедро или голень.
Держите растяжение в течение 15-30 секунд.
Повторите 2–3 раза для каждой ноги.
Следует помнить, что перед началом любой новой программы упражнений важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
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