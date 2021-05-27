Какие продукты ухудшают мозговую деятельность

Питание — это основа нашего здоровья. Если одни продукты способны улучшить работу мозга и укрепить память, то другие — ухудшают умственную деятельность и способствуют развитию заболеваний. Какими же продуктами лучше не увлекаться?

Какие продукты способны ухудшит работу мозга / Фото: 1zoom

Соль

Не злоупотребляйте продуктами, содержащими много соли, потому что ее избыток в организме может нарушить передачу нервных импульсов, а это негативно отразиться на мозговой активности. Вместо соли в блюдах можно использовать сушеные или свежие травы и другие специи, которые придадут изысканный вкус.

Сахар

Во многих продуктах есть скрытый сахар, например, в различных соусах, хлебе или мюслях. Вред сахара для мозга заключается в том, что он активирует поощрительную систему. Другими словами, мозгу настолько нравится сладкий вкус, что употребление сахара приводит к выбросу серотонина и прочих гормонов удовольствия. Также временно понижается уровень гормона стресса кортизола.

Животные жиры

Эксперты предупреждают, что в животных жирах содержится холестерин низкой плотности, который откладывается на стенках сосудов и приводит к образованию атеросклероза. Вследствие закупорки сосудов нарушается и кровообращение головного мозга, что, безусловно, сказывается на его работе и может привести к серьезным последствиям.

Алкоголь

Ни для кого не секрет, что алкоголь разрушительно действует на организм, особенно, если употреблять его в большом количестве. Спиртные напитки вызывают спазмы сосудов и блокируют мозговые процессы. В итоге у человека наблюдается заторможенная реакция и нарушенная координация.

Продукты с длительным сроком хранения

Продукты, у которых большой срок хранения (сосиски, пюре быстрого приготовления, чипсы, сухарики, полуфабрикаты) содержат химические вещества, негативно влияющие на весь организм, в частности, на работу мозга. Если ими злоупотреблять, то может снизиться концентрация внимания, ухудшиться память и т.д.

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