Какие продукты ухудшают мозговую деятельность

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Светлана Шкурупий
Питание
— это основа нашего здоровья. Если одни продукты способны улучшить работу
мозга и укрепить память, то другие — ухудшают умственную деятельность и способствуют
развитию заболеваний. Какими же продуктами лучше не увлекаться?
Какие продукты способны ухудшит работу мозга / Фото: 1zoom
Соль
Не
злоупотребляйте продуктами, содержащими много соли, потому что ее избыток в
организме может нарушить передачу нервных импульсов, а это негативно отразиться
на мозговой активности. Вместо соли в блюдах можно использовать сушеные или
свежие травы и другие специи, которые придадут изысканный вкус.
Сахар
Во
многих продуктах есть скрытый сахар, например, в различных соусах, хлебе или
мюслях. Вред сахара для мозга заключается в том, что он активирует
поощрительную систему. Другими словами, мозгу настолько нравится сладкий вкус,
что употребление сахара приводит к выбросу серотонина и прочих гормонов
удовольствия. Также временно понижается уровень гормона стресса кортизола.
Животные жиры
Эксперты
предупреждают, что в животных жирах содержится холестерин низкой плотности,
который откладывается на стенках сосудов и приводит к образованию
атеросклероза. Вследствие
закупорки сосудов нарушается и кровообращение головного мозга, что, безусловно,
сказывается на его работе и может привести к серьезным последствиям.
Алкоголь
Ни
для кого не секрет, что алкоголь разрушительно действует на организм, особенно,
если употреблять его в большом количестве. Спиртные напитки вызывают спазмы
сосудов и блокируют мозговые процессы. В итоге у человека наблюдается
заторможенная реакция и нарушенная координация.
Продукты с длительным
сроком хранения
Продукты,
у которых большой срок хранения (сосиски, пюре быстрого приготовления, чипсы,
сухарики, полуфабрикаты) содержат химические вещества, негативно влияющие на весь организм, в частности, на работу мозга. Если ими злоупотреблять, то может
снизиться концентрация внимания, ухудшиться память и т.д.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какая диета может замедлить старение мозга.
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