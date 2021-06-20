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Какие продукты помогут в борьбе с прыщами

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, если у вас проблемная кожа и часто появляются прыщи

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть целый ряд продуктов, которые косметологи и дерматологи советуют включить в свой рацион, чтобы улучшить состояние кожи и избавиться от прыщей. Что это за продукты?

Какие продукты помогут в борьбе с прыщами

Какие продукты помогут в борьбе с прыщами / Фото: Shutterstock / Fotodom

Авокадо

В составе этого экзотического плода содержится много витаминов, микроэлементов и антиоксидантных веществ, которые положительно влияют на весь организм, в том числе и на кожу. 

Брокколи

Этот вид капусты очень полезный для здоровья. В брокколи также содержится много полезных веществ, необходимых нашему организму для правильной работы. Комплекс витаминов А, В и К защищает кожу от появления прыщей. 

Инжир

Богатый магнием вкуснейший фрукт помогает вернуть коже гладкость, бархатистость и снизить активность сальных желез.

Овсянка

Натуральная овсяная каша — кладезь микроэлементов, в частности магния, который стимулирует синтез коллагена, укрепляет клеточные мембраны и обеспечивает увлажнение кожи.

Коричневый рис

Этот продукт — абсорбент и источник клетчатки. Он реализует свои очищающие свойства и в отношении кожи.

Форель

Эксперты также советуют обогатить свой рацион форелью, потому что в ее составе много ненасыщенных жирных кислот, положительно влияющих на состояние кожи. 

Напомним, что многие женщины сталкиваются с такой деликатной проблемой на лице как прыщи. Их появление может указывать на различные причины, среди которых и неправильный рацион питания. Диетологи рассказали, какие продукты могут быть "лишними" в вашем меню.

Ранее китайские медики заявили, что по расположению воспалений на лице можно определить болезни человека. Например, о гормональном дисбалансе сигнализируют прыщи на шее и нижней челюсти.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/krasota/uhod-za-licom-i-telom/produkty-kotorye-pomogut-v-borbe-s-pryshchami/
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