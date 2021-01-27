Какие прививки необходимы беременным женщинам, мамам, папам и другим взрослым

Даже если вы получили все свои прививки в детстве, вы не полностью защищены. Возможно, вам понадобится повторная прививка, ведь иммунитет может исчезнуть с течением времени, или новая вакцина, которая ранее не была доступна.

Вакцинация. Фото: Ted S. Warren/AP Images

Вакцина против гриппа

Вакцина против гриппа защищает от трех-четырех штаммов вируса гриппа, и рекомендуется для всех взрослых один (два) раза в год. Вакцинация против гриппа особенно важна для беременных женщин и всех, кто живет или заботится о детях в возрасте до 6 месяцев, которые являются слишком маленькими, чтобы получить прививку.

Вакцина КПК — комбинированная живая вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита

Вакцина КПК защищает от кори, эпидемического паротита и краснухи (немецкая корь). Вам может потребоваться одна или две дозы. Рекомендуется для любого взрослого человека, кто родился после 1956 года; для тех, кто не получил вакцину при рождении или не имел положительного результата при анализе крови для скрининга на иммунитет против краснухи. Если вы беременны, вам придется подождать, пока ваш ребенок не родится, чтобы получить прививку.

Вакцина против ветряной оспы

Вакцина дается в двух дозах с перерывом между прививками от четырех до восьми недель. Ветряная оспа имеет тенденцию быть более серьезной у взрослых, чем у детей. Если вы заразитесь ветряной оспой во время беременности, вы имеете высокий риск получить серьезные осложнения после болезни.

Вакцина Tdap

Вакцина Tdap защищает взрослых и подростков от столбняка, дифтерии и коклюша. Рекомендуется для всех взрослых, которые имеют регулярный контакт с младенцами в возрасте до года. Коклюш может быть опасным для жизни младенцев. Болезнь является очень заразной и вызывает сильные приступы кашля, которые могут длиться месяцами. Столбняк и дифтерия могут угрожать жизни взрослых и детей.

Вакцина против гепатита А

Вакцина против гепатита А защищает вас от острого заболевания печени. Для полной защиты вам нужны две дозы, которые делаются с перерывом, по меньшей мере, шесть месяцев. Рекомендуется для любого взрослого человека, кто ухаживает за маленьким ребенком, особенно это касается таких стран, как Западная Европа, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Япония. Вакцина также рекомендуется для путешественников, планирующих посетить одну из этих стран.

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Вакцина против ВПЧ защищает от наиболее распространенных типов вируса, которые вызывают рак шейки матки. Одна из версий вакцины (Gardasil) также защищает от генитальных бородавок. Иммунизация проводится в трех дозах в течение шести месяцев.

Ранее "Комментарии" писали, что больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию от коронавируса

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