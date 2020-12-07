Какие опасные заболевания передаются через воду

Вода — жизненно важный элемент, поддерживающий работу всего организма. Она нужна человеку не только для питья, но и для бытовых нужд или рекреационных целей. Однако, миллионы людей, согласно статистике ВОЗ, используют источники водоснабжения, небезопасные для здоровья. Чем это грозит?

Болезни, связанные с водой | фото: Classen Rafael / EyeEm | Getty Images/EyeEm

Эксперты отмечают, что через воду могут передаваться опасные заболевания, например, во время купания, мытья, питья или при употреблении пищи, которая контактирует с загрязненной водой. В результате возникает нарушение пищеварения, проблемы с кожей и дыхательными путями.

Оказывается, что многие инфекции передаются микробами и паразитами, которые в результате определенных обстоятельств, попали в воду.

Аскаридоз

Это кишечное заболевание, которое можно "подхватить" через питьевую воду и пищу, особенно, плохо вымытые фрукты, овощи и зелень. В результате у человека может появиться диарея, метеоризм, лихорадка.

Ботулизм

Бактерии могут попасть в организм из загрязненных источников воды, они вызывают проблемы со зрением, а также поражают дыхательную и нервную системы.

Флюороз

Это заболевание возникает из-за постоянного употребления воды с повышенным содержанием фтора. Этот показатель должен контролироваться санитарными службами.

Кампилобактериоз

Острое инфекционное заболевание, которое вызывает сильную интоксикацию организма. Может передаваться при употреблении в пищу недоваренной домашней птицы, свинины или при питье неочищенной воды и непастеризованного молока.

Лептоспироз

Инфекционная болезнь, которая может передаваться через воду, загрязненную мочой животных, несущей бактерии. Симптомы могут варьироваться от легких (головная боль, лихорадка) до тяжелых (поражение почек и печени).



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики перечислили болезни, при которых запрещено купание.

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