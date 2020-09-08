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Какие анализы сдавать при выпадении волос

Причины выпадения волос могут быть разными

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины сталкиваются с такой непростой проблемой, как выпадение волос. Причем небольшое выпадение считается нормой, а вот резкое и интенсивное - сигнал о каком-то сбое в организме. Врач-нутрициолог Анна Кашпур на своей странице в Instagram рассказала, какие анализы необходимо сдавать в такой ситуации. 

Какие анализы сдавать при выпадении волос

Эксперт отметила, что для начала можно сдать анализ на витамин D 25-ОН (по его уровню в крови можно судить о насыщенности организма кальциферолом и выявить дефицит или переизбыток витамина D. 

Также стоит проверить общий белок – если увидите цифру ниже 75-78, просчитайте, достаточно ли белка в рационе, и в первую очередь поработайте с состоянием ЖКТ – кислотность желудочного сока не должна быть понижена, а выработка энзимов достаточна для усвоения всех нутриентов.

Еще узнайте свой ферритин – один из важных маркеров, которые уже на ранней стадии диагностируют дефицит железа. Ориентируйтесь на уровень 50-70 (условно Ваш идеальный вес). Вовремя это выявив, вы можете справиться без приема аптечных препаратов.

Врач также советует следить за количеством и качеством цельных жиров и регулярно употреблять Омега-3 кислоты.

Если все это не сработало, сдайте панель щитовидной железы (гормоны ТТГ, Т3, Т4 свободный) и проконсультируйтесь с грамотным эндокринологом. ⠀

Только не игнорируйте проблему, ведь внезапное выпадение волос – это чаще всего ответ организма на какое-либо заболевание.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как использовать кофе в уходе за волосами.


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