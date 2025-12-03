Как защитить организм от простуды: ТОП советов диетолога

Защитить организм от заболеваний поможет правильное питание. Диетолог по здоровью кишечника Кейтлин Колуччи рассказала, как питание влияет на способность организма противостоять болезням.

Простуда. Иллюстративное фото

По ее словам, кишечник является домом для триллионов микробов, составляющих его кишечный микробиом. Это разнообразное сообщество бактерий играет жизненно важную роль в иммунитете – около 70% иммунных клеток находятся в слизистой кишечника, пишет издание Mirror. Диетолог объяснила, что более разнообразный кишечный микробиом означает лучшее здоровье кишечника, а это означает более сильную иммунную систему, готовую бороться с зимними вызовами. Чтобы укрепить иммунную систему, диетолог советует:

Ежедневно употреблять фрукты и овощи разных цветов – они содержат витамины, минералы и растительные соединения, называемые полифенолами. Следует потреблять по меньшей мере 30 различных растительных продуктов еженедельно, включая травы, растения, орехи и семена.

Минимум 10 минут на свежем воздухе ежедневно – свежий воздух и естественный свет поддерживают циркадный ритм. Даже короткая прогулка во время обеденного перерыва может иметь значение, к тому же движение может помочь пищеварительной системе.

Регулярные приемы пищи — здоровье кишечника улучшается благодаря распорядку дня. Диетолог пояснила, что питание примерно в одно и то же время ежедневно помогает регулировать пищеварение и поддерживает регулярный стул кишечника.

Выбирайте зимние овощи — диетолог советует употреблять жареную брюссельскую капусту, краснокочанную капусту, лук-порей и корнеплоды. Эти сезонные блюда богаты витамином С, витамином А и клетчаткой для поддержания здоровья кишечника и иммунитета.

Добавьте в рацион продукты, богатые пробиотиками — они содержат живые бактериальные культуры и помогают поддерживать разнообразие кишечного микробиома.

Употребляйте теплые напитки — помогут повысить иммунитет теплые травяные чаи, горячая вода с лимоном, согревающий чай с куркумой.

Добавка с витамином D — поддерживает здоровье кишечника и иммунную функцию, что делает витамин незаменимым в темные месяцы.

Физические упражнения помогают моторике кишечника и поддерживают микробное разнообразие. Для улучшения здоровья достаточно легкой йоги или ходьбы.

