Как возникает алкогольная зависимость и кому она грозит

Алкогольная зависимость – это серьезное заболевание, которое может иметь разрушительные последствия для физического и психического здоровья человека, сообщает портал "Комментарии".

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Как возникает алкогольная зависимость

Алкогольная зависимость развивается постепенно, и этот процесс можно разделить на несколько этапов. Сначала человек может употреблять алкоголь в социальных ситуациях или для снятия стресса. С течением времени употребление алкоголя становится регулярным, и организм начинает адаптироваться к его присутствию.

Начальный этап: На этом этапе человек может употреблять алкоголь для расслабления или повышения настроения. Она может не испытывать никаких негативных последствий и считает, что контролирует свое употребление.

Регулярное употребление: Со временем употребление алкоголя становится регулярным. Человек может начать употреблять алкоголь каждый день или несколько раз в неделю. Организм начинает адаптироваться к алкоголю, и для достижения того же эффекта следует употреблять большие дозы.

Толерантность На этом этапе организм становится толерантным к алкоголю, то есть для достижения желаемого эффекта нужно употреблять все больше алкоголя. Это может привести к увеличению количества выпитого алкоголя и частоте его употребления.

Зависимость: На этом этапе человек становится физически и психологически зависимым от алкоголя. Она может испытывать сильные желания выпить и не может контролировать свое употребление. Отказ от алкоголя может вызвать симптомы отмены, такие как дрожь, тошнота, потливость и тревога.

Факторы повышенного риска

Алкогольная зависимость может развиться у кого угодно, но некоторые факторы повышают риск ее возникновения.

Люди, у которых есть родственники с алкогольными проблемами, имеют более высокий риск развития зависимости.

Люди с определенными психологическими проблемами, такими как депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство, могут быть более подвержены развитию алкогольной зависимости.

Окружение и социальные условия могут влиять на риск развития алкогольной зависимости. Люди, живущие в среде, где употребление алкоголя является нормой или где существует давление со стороны сверстников, могут быть более склонны к регулярному употреблению алкоголя.

Люди, начинающие употреблять алкоголь в молодом возрасте, имеют более высокий риск развития зависимости в будущем.

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