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Как вовремя заметить аппендицит

Основная причина развития аппендицита - влияние инфекционного агента.

сегодня, 04:20
Автор:

Ольга Чародий

Казалось бы, об аппендиците все знают все. Однако это хорошо изученное заболевание может быть опасным с точки зрения диагностики, а многие пациенты не представляют, как болит при аппендиците. Аппендицит развивается из-за воспаления аппендикса — отростка слепой кишки. Долгое время этот орган считался бесполезным, но оказалось, что он важен для поддержания иммунитета организма, потому что в нем обитают полезные бактерии. Однако, при воспалении он становится источником больших неприятностей и даже угрозы для жизни, пишет lifehacker.

Как вовремя заметить аппендицит

Аппендицит - фото из открытых источников

Основная причина развития аппендицита — влияние инфекционного агента. Активизация его патогенной составляющей происходит под влиянием некоторых внутренних факторов. Именно поэтому крайне важно обращать внимание на начальные признаки аппендицита. Основными из них врачи называют такие.

потеря аппетита

тошнота и рвота

температура

внезапная сильная боль в животе выше пупка. Также боль может переходить в правую нижнюю часть живота

Боль является обязательным и важнейшим проявлением острого аппендицита. Болезненные ощущения появляются на фоне абсолютно нормального состояния и постепенно нарастают.

Напомним, если просвет отростка закупоривается, аппендикс становится красным, опухшим, раздраженным и болезненным. Бактерии попадают в ловушку в аппендиксе и могут инфицировать ткани в этой области. При отсутствии лечения воспаленный отросток может привести к разрыву, что вызывает кровоизлияние и распространение инфекции в брюшной полости. Аппендицит затрагивает около 5% населения (один из 20 человек). Хотя аппендицит может произойти в любом возрасте, воспаление является наиболее распространенным среди подростков и молодых взрослых.


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Источник: https://lifehacker.ru/appendicitis/
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