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Как в салоне. Психологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью

Главные враги волос осенью - повышенная влажность, холодный ветер и сухой воздух в помещениях.

сегодня, 19:23
Автор:

Ольга Чародий

По словам экспертов, осенью волосы требуют максимальной защиты, ведь локоны становятся особенно чувствительными.

Как в салоне. Психологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью

ФОТО: Из открытых источников

Главные враги волос осенью — повышенная влажность, холодный ветер и сухой воздух в помещениях. Если волосы пористые или поврежденные, любая прическа теряет форму в считанные минуты.

Локоны могут начать сильно пушиться, увеличиваться в объеме или, наоборот, становиться тонкими и электризоваться. Осенний уход за волосами должен начинаться с хорошего увлажнения – увлажненный волос более гладкий, поэтому меньше впитывает влагу из воздуха и сохраняет свою первоначальную форму. Специальные сыворотки для кожи головы помогут улучшить кровообращение и предотвратить сезонное выпадение волос. Также необходимо тщательно защищать волосы от перепадов температур, в чем отлично помогут специальные масла и кремы. Наносить их лучше после мытья. Также раз в неделю специалисты советуют делать увлажняющую маску для волос носить головные уборы, защищающие волосы от холода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, эксперты рассказывают, что иногда выпадение волос может быть связано с определенными временными явлениями. Например, у вас поменялся образ жизни или не подошел новый шампунь, или же нужно подобрать правильные дополнительные средства.



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Источник: https://wfc.tv
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