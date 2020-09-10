kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10403.95

ETH/USD

371.28

LTC/USD

48.93

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как улучшить сон: отвечает эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Как улучшить сон: отвечает эксперт

Многие люди перед сном листают ленты своих соцсетей на смартфонах и планшетах, что нарушает их график сна

сегодня, 17:40
Автор:

Любовь Блажко

Сон необходим нашему организму для того, чтобы восстанавливать потраченную энергию и продуктивно прожить следующий день. О том, как улучшить свой сон, рассказывает диетолог Пуджа Шарма. Об этом пишет издание wworld.

Как улучшить сон: отвечает эксперт

Как улучшить сон: отвечает эксперт. Фото: unsplash. Мфо Мохапело.

Эксперт говорит о том, что по вашему состоянию утром можно определить, насколько хорошо вы спали. Если, едва проснувшись, вы чувствуете упадок сил и слабость, то стоит внести в свой ежедневный распорядок определенные изменения. 

Диетолог советует максимально снизить употребление кофе, особенно за несколько часов до сна. Потому как кофеин является источником энергии, и может лишить сна на длительное время. Хорошей альтернативой кофе может стать ромашковый или мятный чай. Научно доказано, что чашка травяного чая перед сном, способствует расслаблению тела и разума. А после насыщенного дня – это именно то, что нужно.

Также лучше отказаться от жирных и тяжелых продуктов на ужин. Это может вызвать проблемы с пищеварением, отложив сон на несколько часов позднее задуманного. Лучше отдать предпочтение легким блюдам, и воздерживаться от еды за 3-4 часа до сна.

Непосредственно перед сном можно себе позволить стакан теплого молока с медом. Ученые утверждают, что сочетание этих продуктов имеет успокоительный эффект и улучшает сон. 

Готовясь ко сну, отключите гаджеты и телевизор, чтобы ваше тело действительно смогло получить необходимый отдых. Специалист рекомендует спать не менее 7 часов каждый день. Потому что дефицит сна никак нельзя компенсировать на выходных. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уменьшить вред от утренней чашки кофе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!