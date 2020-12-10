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Как улучшить память: практические советы

Память нужно тренировать так же как и мышцы

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Наш мозг хранит очень много информации. Иногда ее количество настолько велико, что мы забываем некоторые детали — это нормально. Но, если вы заметили значительные и постоянные провалы в памяти, стоит бить тревогу и обращаться к специалисту. В любом случае вам нужно помогать своему мозгу правильно функционировать. Для этого существует несколько советов.

Как улучшить память: практические советы

Главные советы, как улучшить память. Фото: shutterstock

1. Правильное питание

Введите в свой рацион достаточное количество продуктов, которые способствуют работе мозга. Такие продукты должны содержать жирные кислоты и микроэлементы. Обратите внимание на рыбу, свекольный сок, брокколи, орехи, куриные яйца.

2. Здоровый образ жизни

Работа нашего мозга напрямую зависит от того, какой у нас образ жизни. Поэтому следует сформировать правильный режим сна, достаточно отдыхать и не злоупотреблять алкоголем.

3. Свежий воздух

Дефицит кислорода в мозгу может приводить к ухудшению его функционирования и проблемам с памятью. Поэтому чаще прогуливайтесь в местах с чистым воздухом, а также проветривайте места, где живете и работаете.

4. Тренируйте память

Память нужно тренировать так же как и мышцы. В интернете можно найти кучу способов, которые подойдут именно вам. Вот несколько из них.

5. Новая среда

Это один из лучших способов развить свой мозг. Посещайте новые места, ходите постоянно разными дорогами, изучайте территорию, на которой находитесь. Также находите себе каждый месяц новуе интересное дело и вы увидите насколько лучше начнет работать мозг и расширится ваш кругозор.

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Источник: https://health.24tv.ua/yak-pokrashhiti-pamyat-poradi-chi-varto-piti-tabletki_n1481654
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