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Как уберечься от преждевременной смерти: ученые нашли способ

Есть факторы, которые могут компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов

сегодня, 13:45
Автор:

Любовь Блажко

Человек, который проживает рядом с зелеными насаждениями и часто гуляет на свежем воздухе, гораздо меньше подвергается риску преждевременной смерти. Такое заявление сделали специалисты из Луисвильского университета в США. Их научная работа опубликована в MedicalXpress. 

Как уберечься от преждевременной смерти: ученые нашли способ

Как уберечься от преждевременной смерти. Фото: medicalxpress

По их словам, вышеперечисленные факторы имеют огромное значение и способны компенсировать влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов. 

В ходе научного эксперимента ученые проанализировали жесткость артерий у взрослых участников, у которых было высокое кровяное давление, ожирение, диабет и высокий уровень холестерина. Такие люди входят в категорию среднего или высокого риска сердечных заболеваний. 

Также немаловажным было и место проживания каждого участника. Эксперты учитывали показатель уровня растительности и концентрацию твердых частиц и озона в воздухе. 

Если уровень высоких частиц и озона были высокими, то это приводило к тому, что в участников была более высокая жесткость артерий. У тех, кто жил рядом с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов. 

Как сообщало издание "Комментарии", как дожить до 100 лет. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом.
Согласно словам экспертов, все зависит от образа жизни и привычек, которые человек для себя выбирает. С помощью правильно выбранных действий можно изменить восприимчивость к различным заболеваниям в зависимости от генетики. 
 


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-01-trees-vascular-pollution.html
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