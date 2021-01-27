Как уберечься от преждевременной смерти: ученые нашли способ

Язык
Coinspot 27.01.2021
BTC/USD
30818.07
ETH/USD
1266.29
LTC/USD
125.24
НБУ 27.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Человек, который проживает рядом с зелеными насаждениями и часто гуляет на свежем воздухе, гораздо меньше подвергается риску преждевременной смерти. Такое заявление сделали специалисты из Луисвильского университета в США. Их научная работа опубликована в MedicalXpress.
Как уберечься от преждевременной смерти. Фото: medicalxpress
По их словам, вышеперечисленные факторы имеют огромное значение и способны компенсировать влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов.
В ходе научного эксперимента ученые проанализировали жесткость артерий у взрослых участников, у которых было высокое кровяное давление, ожирение, диабет и высокий уровень холестерина. Такие люди входят в категорию среднего или высокого риска сердечных заболеваний.
Также немаловажным было и место проживания каждого участника. Эксперты учитывали показатель уровня растительности и концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.
Если уровень высоких частиц и озона были высокими, то это приводило к тому, что в участников была более высокая жесткость артерий. У тех, кто жил рядом с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости