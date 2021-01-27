Как уберечься от преждевременной смерти: ученые нашли способ

Человек, который проживает рядом с зелеными насаждениями и часто гуляет на свежем воздухе, гораздо меньше подвергается риску преждевременной смерти. Такое заявление сделали специалисты из Луисвильского университета в США. Их научная работа опубликована в MedicalXpress.

Как уберечься от преждевременной смерти. Фото: medicalxpress

По их словам, вышеперечисленные факторы имеют огромное значение и способны компенсировать влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов.

В ходе научного эксперимента ученые проанализировали жесткость артерий у взрослых участников, у которых было высокое кровяное давление, ожирение, диабет и высокий уровень холестерина. Такие люди входят в категорию среднего или высокого риска сердечных заболеваний.

Также немаловажным было и место проживания каждого участника. Эксперты учитывали показатель уровня растительности и концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.

Если уровень высоких частиц и озона были высокими, то это приводило к тому, что в участников была более высокая жесткость артерий. У тех, кто жил рядом с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом. Как сообщало издание "Комментарии", как дожить до 100 лет.

Согласно словам экспертов, все зависит от образа жизни и привычек, которые человек для себя выбирает. С помощью правильно выбранных действий можно изменить восприимчивость к различным заболеваниям в зависимости от генетики.

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