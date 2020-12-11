Как справиться со стрессом

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Седлецкая Татьяна
Фото: dom-pod-zontom
На самом деле, стресс является здоровой реакцией. Когда
люди сталкиваются с предполагаемой угрозой, мозг предупреждает тело, в
результате чего учащается сердцебиение, а руки потеют. Стресс также может вызвать
всевозможные симптомы, такие как нерегулярные месячные, или их отсутствие, колебания
веса, бессонница и усталость, головные боли, частые простуды или другие
инфекции, неспособность сосредоточиться, даже выпадение волос.
10 способов
справиться со стрессом
Найдите время для себя.
Позаботьтесь о себе, регулярно употребляя в пищу
хорошие и здоровые продукты.
Поспите.
Отвлекитесь от ухода за детьми. Если вы не можете
позволить себе найти няню, попросите ухаживать за детьми другого родителя, или
бабушек с дедушками.
Ищите программы досуга для родителей и детей — так
вы будете встречаться с другими единомышленниками.
Поговорите с кем-то о своих проблемах.
Ищите родительские курсы и группы поддержки в вашем
регионе.
Если вы чувствуете давление или напряжение в конце рабочего дня – найдите для себя способ расслабиться и отвлечься до прихода домой.
Учитесь управлять своим временем и расширять свои
возможности. Не бойтесь сказать "нет" тому, что может привести к стрессу.
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