Как справиться со стрессом

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На самом деле, стресс является здоровой реакцией. Когда люди сталкиваются с предполагаемой угрозой, мозг предупреждает тело, в результате чего учащается сердцебиение, а руки потеют. Стресс также может вызвать всевозможные симптомы, такие как нерегулярные месячные, или их отсутствие, колебания веса, бессонница и усталость, головные боли, частые простуды или другие инфекции, неспособность сосредоточиться, даже выпадение волос.

10 способов справиться со стрессом



Найдите время для себя.

Позаботьтесь о себе, регулярно употребляя в пищу хорошие и здоровые продукты.

Поспите.

Отвлекитесь от ухода за детьми. Если вы не можете позволить себе найти няню, попросите ухаживать за детьми другого родителя, или бабушек с дедушками.

Ищите программы досуга для родителей и детей — так вы будете встречаться с другими единомышленниками.

Поговорите с кем-то о своих проблемах.

Ищите родительские курсы и группы поддержки в вашем регионе.

Если вы чувствуете давление или напряжение в конце рабочего дня – найдите для себя способ расслабиться и отвлечься до прихода домой.

Учитесь управлять своим временем и расширять свои возможности. Не бойтесь сказать "нет" тому, что может привести к стрессу.



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