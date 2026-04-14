logo

BTC/USD

74534

ETH/USD

2388.43

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Как снизить уровень сахара в крови без лекарств: эффект будет невероятным
НОВОСТИ

Как снизить уровень сахара в крови без лекарств: эффект будет невероятным

ТОП советов, как снизить уровень сахара в крови без лекарств

14 апреля 2026, 12:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) разрушает сосуды и нервы, повышая риск инфаркта, инсульта, слепоты, почечной недостаточности и даже ампутации конечностей. Длительная гипергликемия приводит к диабету, а критические значения (>33,3 ммоль/л) вызывают смертельно опасную кому.

Уровень сахара в крови. Иллюстративное фото

Исследования показывают, что питание, физическая активность и управление стрессом имеют решающее значение для контроля уровня сахара.

Питание – важный фактор в стабилизации уровня сахара в крови. Врачи советуют изменить рацион:

  • Меньше быстрых углеводов — врачи подчеркивают, что сладости, белый хлеб и газированные напитки быстро повышают уровень глюкозы. Их следует заменить на продукты с низким гликемическим индексом.

  • Больше клетчатки — для нормализации уровня сахара в крови следует употреблять овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Они замедляют усвоение сахара.

  • Сбалансированные порции — контроль размера порций помогает избегать резких скачков глюкозы.

  • Регулярное потребление воды — достаточная гидратация помогает нормализовать метаболизм.

  • Полезные жиры — поддерживать стабильность уровня сахара помогут авокадо, орехи и оливковое масло.

Физическая активность — регулярные упражнения помогают клеткам эффективнее использовать инсулин. В неделю достаточно 150 минут умеренной активности. Снижают уровень глюкозы и общее состояние организма помогут ходьба, плавание или йога.

Контроль веса — лишний вес часто связан с повышенным уровнем сахара. Снижение массы тела даже на 5-10% может существенно улучшить показатели.

Управление стрессом — хронический стресс повышает уровень кортизола, что может вызвать рост глюкозы. Медитация, дыхательные практики и качественный сон помогают стабилизировать состояние.

Дополнительные природные средства — исследования указывают на пользу продуктов с хромом и магнием, поддерживающих метаболизм глюкозы. Пробиотические продукты, такие как йогурт или кефир, также оказывают положительное влияние на уровень сахара.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что два упражнения снизят высокое артериальное давление, риск инсульта и инфаркта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости