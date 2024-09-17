Как сидячий образ жизни разрушает тело: 7 впечатляющих эффектов

Сидящий образ жизни может доставить немало проблем и сначала незаметно, но постоянно разрушать организм. Портал "Комментарии" сообщает о 7 впечатляющих последствиях для организма:



Эффект №1: Ваше настроение ухудшается. Если чувствуешь себя подавленным, обвиняй свое кресло. Исследования показывают, что длительное время, проведенное сидя, может оказать значительное влияние на ваше психическое здоровье. А просмотр телевизора или игра в электронные игры могут увеличить риск возникновения тревоги.

Эффект №2: Риск рака растет. Если сидячий образ жизни приводит к избыточному весу, стоит переживать. Повышенный уровень жира в организме может увеличить риск заболевания раком. Приблизительно от 30 до 40 % случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни, в частности, увеличив физическую активность.

Эффект №3: Память работает хуже. Ученые заметили, что риск деменции возрастает, когда люди проводят более 10 часов в день в сидячем положении.

Эффект №4: Повышение уровня сахара в крови. Даже если у вас здоровый вес, уровень сахара в крови может повышаться, если вы слишком долго сидите на стуле.

Эффект №5: Ваша сексуальная жизнь ухудшается. Ваше неактивное поведение может привести к появлению лишних килограммов, что может стать причиной проблем с пенисом в будущем.

Эффект №6: Плохой сон. Физические упражнения не менее 150 минут в неделю могут улучшить качество вашего сна.

Эффект №7: Боли в спине. Последствия сутулости перед компьютером могут продолжаться после окончания рабочего дня. Сидение в течение 4 часов подряд может увеличить давление на диски в нижней части спины. Это сжатие может привести к дегенерации дисков, что является главной причиной боли в спине. Изменяйте положение каждые 15 минут и не заметите негативные последствия для своих дисков.

Чтобы изменить образ жизни, не обязательно выделять на это серьезные интервалы времени. Потратьте минуту или 10 минут, чтобы просто встать и что-нибудь сделать.



