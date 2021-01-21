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Главная Новости Здоровье наше тело Как сделать воздух в помещении более здоровым
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Как сделать воздух в помещении более здоровым

В воздухе могут концентрироваться вирусы

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В любом помещение, особенно там, где находится много людей, необходимо поддерживать правильную влажность, иначе воздух будет сухим и спертым, а это идеальные условия для размножения вирусов и бактерий. Исследователь Клаус Фидлер рассказал, как сделать воздух более чистым и здоровым.

Как сделать воздух в помещении более здоровым

как сделать воздух чистым и здоровым / фото: Dmitry Shabanov

По словам специалиста, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, вопрос вентиляции помещений должен стоять особенно остро. Воздух должен циркулировать, иначе в нем будут концентрироваться различные загрязнители и вирусы, которые потом будут попадать в организм и приведут к проблемам со здоровьем. Помимо этого, в замкнутом помещении люди заполняют пространство выдыхаемым углекислым газом, поэтому регулярное проветривание необходимо, минимум три раза в день. Не стоит забывать и о влажной уборке. 

Исследователь говорит, что сухой воздух может приводить к пересыханию слизистых оболочек, из-за чего организму труднее справляться с вдыхаемыми частицами пыли, бактериями и вирусами. Если в помещении нет специального увлажнителя, тогда стоит возле батареи (под или над ней) поставить емкость с водой. Жидкость постепенно будет испаряться и повышать влажность воздуха. 

Также с этой задачей помогут справиться комнатные растения, например, отличными увлажнителями будут такие экземпляры, как Циперус, Фикус, Драцена, Монстера, Шеффлера.

По словам Клауса Фидлера, идеальная влажность в помещении должна составлять от 40 до 60%. Нельзя, чтобы она была слишком высокой, иначе на стенах будет образовываться плесень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что прогулки на свежем воздухе полезны не для всех.


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Источник: https://live24.ru/zdorove/43955-jekspert-rasskazal-kak-sdelat-vozduh-v-pomeschenii-bolee-zdorovym.html
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