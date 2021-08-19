Как сделать идеальный тон кожи: простые способы в домашних условиях

Идеально ровный тон кожи является одним из причин женской гордости, ведь действительно, мало кто из нас может похвастаться естественным безупречным состоянием кожи на лице без таких изъянов как: веснушки (хотя в современном мире веснушки довольно мило смотрятся и многие даже намеренно делают имитацию веснушек с помощью различной косметики), пигментация после прыщей, бледный и тусклый цвет кожи.

Идеально ровный тон кожи является одним из причин женской гордости. Фото: pixabay

Мелазма

Также пигментация нередко встречается у женщин, которые недавно перенесли роды. Данный тип пигментации называется мелазма. Это объясняется тем, что во время беременности происходит масса гормональных и физиологических перестроек организма, которые связаны с выработкой пигмента меланина. Однако, стоит отметить, что мелазма отличается от пигментации, которую можно скорректировать обычными косметическими средствами.

К лечению данного гормонального дисбаланса нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью, так как оно требует комплексного подхода, впрочем, как и многие другие неприятные последствия беременности. Основные рекомендации для восстановления нормального тона кожи лица после беременности включают в себя: использование специальной солнцезащитной косметики, которая соответствует вашему фототипу, также рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и сформировать правильный полноценный рацион питания, в котором будет достаточное количество фолиевой кислоты.





Причины пигментации

Причины пигментации, как уже было сказано ранее, могут быть различными. Давайте попытаемся разобраться виды пигментных пятен и причины их возникновения.

Веснушки или же эфелиды, как правило, проявляются в период активного солнечного освещения, то есть весной и летом, а с наступлением осени они постепенно светлеют и зимой вовсе могут исчезнуть.

Солнечное лентиго имеют очень характерный внешний вид, так как имеют четко очерченные границы и желтоватый цвет. Возникают вследствие избыточного воздействия ультрафиолета на поверхность кожи, желтые круги под глазами также имеют общее происхождение с лентиго. В отличие от веснушек данные пятна не светлеют в течение смены сезонов и являются более характерными для пожилых людей и появляются на месте веснушек.

Постакне возникает на месте угревой сыпи и может остаться на всю жизнь если вовремя не воспользоваться косметическими или лекарственными средствами. Как же отбелить кожу лица после раздражения, прыщей и даже акне? Рассказываем в этой статье

Народная медицина

Если обсуждать методы народной медицины, в основном отбелить кожу дома можно, используя натуральные средства, которые проще применить. Стоит упомянуть, что с наступлением солнечной весны или лета, стоит быть осторожнее, потому что ультрафиолетовые излучения могут существенно усложнить отбеливание кожи лица. В составе домашних средств, в том числе и масок для отбеливания, зачастую можно найти овощи и фрукты, богатые на витамин С, такие как: огурец, ягоды клубники, лимона, смородины, и малины, а также зелень, как, например, петрушка. Заменить или дополнить домашние отбеливающие маски можно с помощью лосьонов, травяных отваров для умывания и кремов.

Итак, вот вам топ-5 действенных отбеливающих натуральных масок:

Огуречные маски

Маски или лосьоны из петрушки

Маски из одуванчиков

Медово-лимонные маски

Клубничная маска





Для тех, кто любит экспериментировать, можно попробовать занять досуг приготовлением мази из одуванчика. Для этого понадобиться свежие листья данного цветочка и немного касторового масла.Для тех, кто любит экспериментировать, можно попробовать изготовить мазь из одуванчиков. Для этого понадобиться свежие листья данного цветочка и касторовое масло.

Но если говорить о полноценном и гарантировано результативном отбеливании, то нельзя обойтись без специальных косметологических процедур и продуктов. Данные процедуры проводятся только опытными наученными профессионалами — врачами-косметологами или дерматологами. К основным методам борьбы с пигментацией кожи косметологическими средствами относятся: пилинг (ультразвуковой или химический), лазерный пилинг и метод фототерапии. Давайте детально обсудим каждый из данных способов.

Пилинг

Пилинг — для химического пилинга зачастую используются гликолевая или фруктовую кислоту. Основной целью является ускоренное снятие ороговевшего слоя эпидермиса и его дальнейшая регенерация. При выполнении ультразвукового пилинга используется специальная аппаратура, которая позволяет проникать лекарственным средствам в глубокие слои кожи, как последствие — скорейшее возобновление кожи и ее отбеливание.

Лазерный пилинг осуществляется также как и прошлый метод на специальном аппарате, но в отличие от ультразвука, данный метод использует лазер. Луч снимает ороговевший слой эпидермиса и запускает процессы возобновления и омоложения, однако стоит упомянуть, что данная процедура является очень травмоопасной и болезненной. Поэтому перед ее выполнением необходимо провести консультацию с вашим врачем. Следует планировать проведение лечения в зимний период, так как весной и летом кожа подвергается агрессивному воздействию солнечного излучения и это усугубляет реабилитационный период.

Метод фототерапии использует импульсы квантов света, которые воздействуют крайне точно и точечно только на проблемные участки кожи. Основное действие направлено на разрушение клеток, которые содержат избыточное количество пигмента меланина.

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