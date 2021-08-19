Как сделать идеальный тон кожи: простые способы в домашних условиях

BTC/USD
46544.97
ETH/USD
3169.75
LTC/USD
174.31
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Харченко Дарина
Идеально ровный тон кожи является одним из причин женской
гордости, ведь действительно, мало кто из нас может похвастаться естественным
безупречным состоянием кожи на лице без таких изъянов как: веснушки (хотя в
современном мире веснушки довольно мило смотрятся и многие даже намеренно
делают имитацию веснушек с помощью различной косметики), пигментация после
прыщей, бледный и тусклый цвет кожи.
Идеально ровный тон кожи является одним из причин женской гордости. Фото: pixabay
Также пигментация нередко встречается у женщин, которые недавно перенесли роды. Данный тип пигментации называется мелазма. Это объясняется тем, что во время беременности происходит масса гормональных и физиологических перестроек организма, которые связаны с выработкой пигмента меланина. Однако, стоит отметить, что мелазма отличается от пигментации, которую можно скорректировать обычными косметическими средствами.
К лечению данного гормонального дисбаланса нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью, так как оно требует комплексного подхода, впрочем, как и многие другие неприятные последствия беременности. Основные рекомендации для восстановления нормального тона кожи лица после беременности включают в себя: использование специальной солнцезащитной косметики, которая соответствует вашему фототипу, также рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и сформировать правильный полноценный рацион питания, в котором будет достаточное количество фолиевой кислоты.
Причины пигментации, как уже было сказано ранее, могут быть
различными. Давайте попытаемся разобраться виды пигментных пятен и причины их
возникновения.
Веснушки или же эфелиды, как правило, проявляются в период
активного солнечного освещения, то есть весной и летом, а с наступлением осени
они постепенно светлеют и зимой вовсе могут исчезнуть.
Солнечное лентиго имеют очень характерный внешний вид, так
как имеют четко очерченные границы и желтоватый цвет. Возникают вследствие
избыточного воздействия ультрафиолета на поверхность кожи, желтые круги под
глазами также имеют общее происхождение с лентиго. В отличие от веснушек данные
пятна не светлеют в течение смены сезонов и являются более характерными для
пожилых людей и появляются на месте веснушек.
Постакне возникает на месте угревой сыпи и может остаться на
всю жизнь если вовремя не воспользоваться косметическими или лекарственными
средствами. Как же отбелить кожу лица после
раздражения, прыщей и даже акне? Рассказываем в этой статье
Если обсуждать методы народной медицины, в основном отбелить
кожу дома можно, используя натуральные средства, которые проще применить. Стоит
упомянуть, что с наступлением солнечной весны или лета, стоит быть осторожнее,
потому что ультрафиолетовые излучения могут существенно усложнить отбеливание
кожи лица. В составе домашних средств, в том числе и масок для отбеливания,
зачастую можно найти овощи и фрукты,
богатые на витамин С, такие как: огурец, ягоды клубники, лимона, смородины, и
малины, а также зелень, как, например, петрушка. Заменить или дополнить домашние отбеливающие
маски можно с помощью лосьонов, травяных отваров для умывания и кремов.
Итак, вот вам топ-5 действенных отбеливающих натуральных
масок:
Огуречные маски
Маски или лосьоны из петрушки
Маски из одуванчиков
Медово-лимонные маски
Клубничная маска
Для тех, кто любит экспериментировать, можно попробовать
занять досуг приготовлением мази из одуванчика. Для этого понадобиться свежие
листья данного цветочка и немного касторового масла.Для тех, кто любит
экспериментировать, можно попробовать изготовить мазь из одуванчиков. Для этого
понадобиться свежие листья данного цветочка и касторовое масло.
Но если говорить о полноценном и гарантировано
результативном отбеливании, то нельзя обойтись без специальных
косметологических процедур и продуктов. Данные процедуры проводятся только
опытными наученными профессионалами — врачами-косметологами или дерматологами.
К основным методам борьбы с пигментацией кожи косметологическими средствами
относятся: пилинг (ультразвуковой или химический), лазерный пилинг и метод
фототерапии. Давайте детально обсудим каждый из данных способов.
Пилинг — для химического пилинга зачастую используются гликолевая или фруктовую кислоту. Основной целью является ускоренное снятие ороговевшего слоя эпидермиса и его дальнейшая регенерация. При выполнении ультразвукового пилинга используется специальная аппаратура, которая позволяет проникать лекарственным средствам в глубокие слои кожи, как последствие — скорейшее возобновление кожи и ее отбеливание.
Лазерный пилинг осуществляется также как и прошлый метод на специальном аппарате, но в отличие от ультразвука, данный метод использует лазер. Луч снимает ороговевший слой эпидермиса и запускает процессы возобновления и омоложения, однако стоит упомянуть, что данная процедура является очень травмоопасной и болезненной. Поэтому перед ее выполнением необходимо провести консультацию с вашим врачем. Следует планировать проведение лечения в зимний период, так как весной и летом кожа подвергается агрессивному воздействию солнечного излучения и это усугубляет реабилитационный период.
Метод фототерапии использует импульсы квантов света, которые
воздействуют крайне точно и точечно только на проблемные участки кожи. Основное
действие направлено на разрушение клеток, которые содержат избыточное
количество пигмента меланина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости