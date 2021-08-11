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Как самостоятельно снять напряжение глаз после работы за компьютером

Положительное влияние окажет обычный отдых от гаджетов

сегодня, 02:59
Автор:

Ольга Чародий

Ежедневная работа за компьютером может привести к перенапряжению глаз. Поэтому не стоит забывать об отдыхе и регулярные тренировки глазных мышц. Чтобы как можно дольше не знать проблем со зрением, за глазами нужно ухаживать и давать им отдых, пишет hypoxi-climbi.

Как самостоятельно снять напряжение глаз после работы за компьютером

Усталость - фото из открытых источников

Что поможет снять напряжение с глаз?

Положительное влияние окажет обычный отдых от гаджетов. Помогут прогулки на свежем воздухе, активные игры или же любое изменение рода деятельности. В то же время не стоит самостоятельно делать массаж глаз. Некоторые люди могут сильно давить на глаза. При частом повторении это может спровоцировать заболевания глаз, падение давления и пульса. Поэтому такие действия можно повторять только после рекомендаций врача, который наглядно продемонстрирует, как это правильно делать.

Если ваши глаза устали после вождения автомобиля, работы за компьютером или во время долгого пребывания на открытом воздухе, поморгайте активнее, чем обычно. Этот процесс позволяет избежать пересыхания глаз и устраняет их раздражение. Очень важно и полезно делать это упражнение периодически, хотя бы раз в 2-3 часа. Для поддержания хорошего зрения нужно следить за здоровьем в целом. Придерживаясь правильного питания, получая достаточное количество витаминов и выполняя физические упражнения, вы заботитесь и о своих глазах.

Напомним, эффективная система управления является одной из главных задач современной компании, в решении которой огромную роль играет управление персоналом. В современном мире работа с людьми представляет собой одну из основных функций управления и именно от  сотрудников зависит успех компании. 



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Источник: http://hypoxi-climbi.ru/node/27
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