Как распознать основные симптомы штамму "Дельта": в Минздраве дали советы

Особенно опасен и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.

Мутировавший штамм "Дельта" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Это и фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире.

Врача предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID.