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Как распознать основные симптомы штамму "Дельта": в Минздраве дали советы

Врачи рассказали об основных симптомах вируса "Дельта"

сегодня, 20:11
Автор:

Лиля Воробьева

Особенно опасен и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.

Как распознать основные симптомы штамму "Дельта": в Минздраве дали советы

Мутировавший штамм "Дельта" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Это и фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире.

Врача предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID.

Поэтому основными симптомами индийского штамма являются: боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще нескольких важных симптомах, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушение слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.

В сообщении МОЗ говорится, что в крови человека, который заразился мутировавшим штаммом "Дельта", концентрации вируса в 100 раз больше, чем при обычном COVID-19. Поэтому инфицированный человек может заразить гораздо больше других.

Кроме этого, в ведомстве просят всех граждан Украины не пренебрегать карантинными ограничениями. Носить маски и соблюдать социальную дистанции в общественных местах.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта". Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что мир может потерять с трудом полученные результаты в борьбе с коронавируса из-за крайне заразной мутации.


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