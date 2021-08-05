Как распознать основные симптомы штамму "Дельта": в Минздраве дали советы

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Лиля Воробьева
Особенно опасен и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.
Мутировавший штамм "Дельта" (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Это и фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире.
Врача предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID.
Поэтому основными симптомами индийского штамма являются: боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще нескольких важных симптомах, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушение слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.
В сообщении МОЗ говорится, что в крови человека, который заразился мутировавшим штаммом "Дельта", концентрации вируса в 100 раз больше, чем при обычном COVID-19. Поэтому инфицированный человек может заразить гораздо больше других.
Кроме этого, в ведомстве просят всех граждан Украины не пренебрегать карантинными ограничениями. Носить маски и соблюдать социальную дистанции в общественных местах.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта". Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что мир может потерять с трудом полученные результаты в борьбе с коронавируса из-за крайне заразной мутации.
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