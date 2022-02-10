Как распознать дефицит калия в организме и чем грозит его недостаток

Дефицит калия может возникнуть, если человек не получает достаточное количество калия из своего рациона или теряет слишком много калия из-за длительной диареи или рвоты. Симптомы зависят от тяжести дефицита, но могут включать в себя высокое кровяное давление, запор, проблемы с почками, мышечную слабость, усталость и проблемы с сердцем. Об этом сообщает Medical News Today.

Измерение АД - Medical News Today

Запор

Калий играет немаловажную роль в передаче сообщений от мозга к мышцам и регуляции мышечных сокращений. Низкий уровень калия может повлиять на мышцы кишечника, что может замедлить прохождение пищи и отходов. Такое влияние на кишечник может вызвать запор и вздутие живота.

Мышечная слабость

Дефицит калия может повлиять на другие мышцы тела, включая мышцы рук и ног, что может привести к общей мышечной слабости и судорогам.

Человек теряет небольшое количество калия из-за пота, поэтому сильное потоотделение от интенсивной физической активности или пребывание в жарком климате часто может привести к мышечной слабости или судорогам.

Непонятная усталость

Калий является необходимым питательным веществом, которое присутствует во всех клетках и тканях организма. Когда уровень калия падает, это может повлиять на широкий спектр функций организма, что может привести к низкому уровню энергии и как физической, так и умственной усталости.

Высокое кровяное давление

Уровень калия человека может повлиять на его АД.

Низкий уровень калия может привести к повышению АД, особенно у людей с высоким потреблением натрия или соли. Калий играет важную роль в расслаблении кровеносных сосудов, что помогает снизить АД.

Полиурия

Почки отвечают за удаление продуктов жизнедеятельности и регулирование уровня жидкости и электролитов, таких как натрий и калий в крови. Они делают это путём выделения отходов и избытка электролитов из организма с мочой.

Умеренная и тяжелая гипокалиемия может нарушить способность почек балансировать уровень жидкости и электролитов в крови, что может привести к увеличению мочеиспускания, называемого полиурией.

Паралич мышц

Люди с тяжелой гипокалиемией могут ощущать паралич мышц. Когда уровень калия в организме очень низок, мышцы не могут правильно сокращаться и могут вообще перестать работать.

Проблемы с дыханием

Трудная гипокалиемия может привести к проблемам с дыханием. Дыхание требует использования нескольких мышц, в частности диафрагмы. Если у человека уровень калия становится очень низким, эти мускулы могут работать неправильно. Человек может испытывать трудности с глубоким вдохом или испытывать нехватку воздуха.

Нерегулярные сердечные ритмы

Нерегулярный сердечный ритм является потенциальным симптомом гипокалиемии.

Еще одним симптомом тяжелой гипокалиемии является нерегулярный сердечный ритм. Калий играет важную роль в регуляции сокращений всех мышц, в том числе сердечной.

Очень низкий уровень калия в организме может привести к нерегулярным сердечным ритмам, включая синусовую брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков. Если человек не получает лечение, эти состояния могут быть опасны для жизни.

Врачи могут выявить нерегулярные сердечные ритмы с помощью электрокардиограммы (ЭКГ).

Когда обращаться к врачу

Людям с симптомами гипокалиемии следует обратиться к врачу.

Гипокалиемия чаще встречается у людей с воспалительными заболеваниями кишечника (IBD) и желудочно-кишечными заболеваниями, вызывающими тяжелую или постоянную диарею или рвоту. Некоторые лекарства, такие как слабительные и диуретики, также могут повысить риск дефицита калия.

Важно немедленно обратиться за медицинской помощью при симптомах тяжелой гипокалиемии, таких как паралич мышц, проблемы с дыханием или нерегулярный сердечный ритм.

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