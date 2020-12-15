Как проверить состояние здоровья с помощью лестницы

Многие болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и не всегда их можно выявить. Как признаются врачи, есть несколько простых способов, когда можно оценить свое здоровье с помощью лестницы. Тест очень простой, он касается обычной жизнедеятельности человека.

ФОТО: Из открытых источников

Итак, назван способ проверить свое здоровье с помощью подъема по лестнице жилого дома Кардиологи рассказали, как оценить состояние организма с помощью подъема по лестнице. И если человек пройдет этот текст, то можно подходить к более подробному исследованию. По мнению врачей – это самый простой и доступный способ распознать первые симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В исследовании приняли участие более ста шестидесяти человек. Для этого нужно найти лестничную площадку со ступенями и попробовать их преодолеть. По данным тестов оказалось, что у преодолевших четыре пролета за 40–45 секунд вероятность смертности снижается на 10% в течение 10 лет.

У тех, кто справился за полторы минуты, этот показатель равен 30%.

"Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом", — заявил автор исследования, кардиолог Хесус Петейро.

Напомним, "Комментарии" писали, что группа ученых изучила данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологические параметры примерно 40 000 людей среднего и пожилого возраста, которые добровольно согласились разместить свою информацию в Британском биобанке: базе данных с открытым доступом для ученых по всему миру. Затем они сравнили данные МРТ участников, которые часто чувствовали себя одинокими, с теми, кто этого не делал. Исследователи обнаружили несколько отличий у одиноких людей: у них лучше развиты области мозга, которые отвечают за планирование будущего, воображение и воспоминания. Отмечено, что эти секторы лучше координируются между собой.

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