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Как проверить состояние здоровья с помощью лестницы

В ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов ученые рассказали, как оценить свой уровень здоровья с помощью подъема по лестнице

сегодня, 19:02
Автор:

Ольга Чародий

Многие болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и не всегда их можно выявить. Как признаются врачи, есть несколько простых способов, когда можно оценить свое здоровье  с помощью  лестницы. Тест очень простой, он касается  обычной  жизнедеятельности человека.

Как проверить состояние здоровья с помощью лестницы

ФОТО: Из открытых источников

Итак, назван способ проверить свое здоровье с помощью подъема по лестнице жилого дома Кардиологи рассказали, как оценить состояние организма с помощью подъема по лестнице. И если человек пройдет этот  текст,  то можно  подходить к более подробному исследованию.  По мнению врачей – это самый простой и доступный способ распознать первые симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В исследовании приняли участие более ста шестидесяти человек. Для этого нужно  найти  лестничную площадку со ступенями и попробовать  их преодолеть. По данным тестов оказалось, что у преодолевших четыре пролета за 40–45 секунд вероятность смертности снижается на 10% в течение 10 лет.

У тех, кто справился за полторы минуты, этот показатель равен 30%.

"Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом", — заявил автор исследования, кардиолог Хесус Петейро.

Напомним, "Комментарии" писали, что группа ученых изучила данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологические параметры примерно 40 000 людей среднего и пожилого возраста, которые добровольно согласились разместить свою информацию в Британском биобанке: базе данных с открытым доступом для ученых по всему миру. Затем они сравнили данные МРТ участников, которые часто чувствовали себя одинокими, с теми, кто этого не делал.  Исследователи обнаружили несколько отличий у одиноких людей: у них лучше развиты области мозга, которые отвечают за планирование будущего, воображение и воспоминания. Отмечено, что эти секторы лучше координируются между собой.


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Источник: https://iz.ru/1099257/2020-12-13/nazvan-sposob-proverit-svoe-zdorove-s-pomoshchiu-lestnitcy
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