Как прийти в себя после новогоднего застолья

Новый год — это тот праздник, который все ждут с большим нетерпением. Его принято встречать за столом в кругу семьи и друзей. И мало кто в эту ночь ограничивает себя в еде и алкогольных напитках. Но такие застолья очень тяжело отбиваются на организме, поэтому нужно заранее знать, как его правильно восстановить.

Как прийти в себя после новогодней ночи / Фото: school-59.ru

Аскорбиновая кислота

После новогодней ночи многие люди страдают похмельем и бегут к домашней аптечке в надежде найти "спасающие" лекарства. Но не спишите принимать обезболивающие и другие препараты. Эксперты советуют для начала принять аскорбиновую кислоту, которая связывает токсины, шлаки и выводит их из организма. Синтез серотонина – гормона настроения, также зависит от аскорбиновой кислоты. Так что ее приемом вы убьете сразу двух зайцев. Аскорбиновая кислота (витамин С) присутствует во многих фруктах и ягодах, таких как киви, смородина, апельсин, грейпфрут. Поэтому за неимением лекарственной формы съешьте пару киви или апельсин и сразу станет легче.

Чай

Следуя знаменитой заповеди "лечить подобное – подобным" многим покажется удачной мысль принять медицинскую дозу алкоголя, чтобы прийти в форму. Но уже не раз доказано, что облегчение это мнимое и кратковременное. Лучше заварить обычный чай. В свежезаваренном напитке много витамина В1 (тиамина), кофеина и танина, которые освежат голову и взбодрят тело.

Тонизирующая ванна

Следующим шагом на пути приведения себя в форму станет тонизирующая ванна с добавлением эфирных масел лаванды или розмарина. Дело в том, что теплая вода с такими добавками способствует усилению работы почек, что приведет к более быстрому выведению из организма токсинов.

Прогулка на свежем воздухе

Витаминами обогатились, чай выпили, ванну приняли, теперь у вас должно появиться желание глотнуть свежего зимнего воздуха. Прилив кислорода заставит кровь бежать быстрее и насыщать внутренние органы. Во время прогулки можно сделать нехитрые упражнения. При этом следует глубоко дышать и задействовать в дыхании мышцы живота. Этот прием усилит работу печени и почек, что в данном случае немаловажно.

Минеральная вода

Одной из главных причин утренней послепраздничной разбитости является неправильное распределение жидкости в организме. В одних органах ее больше – отсюда отеки, а в других – острая нехватка, что является причиной неприятной сухости во рту. Восстановить баланс поможет любая гидрокарбонатная минеральная вода. За счет пузырьков углекислого газа она быстрее поступает в кровь и очищает внутренние органы от продуктов распада алкоголя и пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие средства облегчают новогоднее похмелье.

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