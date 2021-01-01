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Главная Новости Здоровье диета и питание Не рассол: какие средства облегчают новогоднее похмелье
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Не рассол: какие средства облегчают новогоднее похмелье

После новогодней ночи вопрос похмелья особо актуален

сегодня, 04:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Из-за неправильного употребления алкогольных напитков многих людей после новогодней ночи мучает похмельный синдром. И состояние это не из самых приятных, поэтому как можно скорее хочется его облегчить и избавиться от последствий ночных гуляний. Какие средства в этом помогут?

Не рассол: какие средства облегчают новогоднее похмелье

лучшие средства от новогоднего похмелья (фото из открытых источников)

Исследователи из медицинского университета Чеджу заявили, что улучшить состояние утром после праздников поможет молодая спаржа. По их словам, в этом овоще содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые снижают окислительный процесс в результате воздействия спиртного на клетки печени.

А вот другие ученые считают, что побороть похмельный синдром поможет газированный сок лимона и лайма. Оказывается, что такой напиток расщепляет вещества, которые накапливаются в организме после употребления спиртных напитков и провоцируют такие неприятные симптомы, как боль и тошнота. Еще сок этих цитрусовых стимулирует выработку ферментов. 

Американские ученые в борьбе с похмельем рекомендуют употреблять корейский суп Як-а-мейн. В его составе есть соленая говядина, бульон на основе соевого соуса, лапша, вареное яйцо и лук, то есть в нем много белков, углеводов и других элементов, которые помогут организму прийти в себя после новогодних гуляний. 

К слову, большинство считает, что облегчить последствия веселой ночи можно с помощью рассола. Но вот эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек опроверг его пользу, заявил, что этот напиток не является лекарством и не оказывает положительного воздействия на печень. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что веганы и вегетарианцы гораздо сложнее переносят похмелье, нежели любители мясных блюд.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/nazvano-luchshee-sredstvo-pohmelya-eto-rassol-1578042276.html
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