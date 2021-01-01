Не рассол: какие средства облегчают новогоднее похмелье

Из-за неправильного употребления алкогольных напитков многих людей после новогодней ночи мучает похмельный синдром. И состояние это не из самых приятных, поэтому как можно скорее хочется его облегчить и избавиться от последствий ночных гуляний. Какие средства в этом помогут?

лучшие средства от новогоднего похмелья (фото из открытых источников)

Исследователи из медицинского университета Чеджу заявили, что улучшить состояние утром после праздников поможет молодая спаржа. По их словам, в этом овоще содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые снижают окислительный процесс в результате воздействия спиртного на клетки печени.

А вот другие ученые считают, что побороть похмельный синдром поможет газированный сок лимона и лайма. Оказывается, что такой напиток расщепляет вещества, которые накапливаются в организме после употребления спиртных напитков и провоцируют такие неприятные симптомы, как боль и тошнота. Еще сок этих цитрусовых стимулирует выработку ферментов.

Американские ученые в борьбе с похмельем рекомендуют употреблять корейский суп Як-а-мейн. В его составе есть соленая говядина, бульон на основе соевого соуса, лапша, вареное яйцо и лук, то есть в нем много белков, углеводов и других элементов, которые помогут организму прийти в себя после новогодних гуляний.

К слову, большинство считает, что облегчить последствия веселой ночи можно с помощью рассола. Но вот эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек опроверг его пользу, заявил, что этот напиток не является лекарством и не оказывает положительного воздействия на печень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что веганы и вегетарианцы гораздо сложнее переносят похмелье, нежели любители мясных блюд.

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