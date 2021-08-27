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Главная Новости Здоровье наше тело Как привыкнуть к перепадам погоды: врачи объяснили, почему болит голова и тошнит
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Как привыкнуть к перепадам погоды: врачи объяснили, почему болит голова и тошнит

Врачи рассказали о метеочувствительности

сегодня, 20:29
Автор:

Лиля Воробьева

Метеочувствительность — именно так называют внезапное ухудшение здоровья у людей, связанное с изменениями в погоде. Несколько часов назад было солнечно и жарко, а сейчас наоборот — прохладно, порывистый ветер, погода меняется к худшему, — говорим мы. И тут же жалуемся  на ухудшение самочувствия. Голова болит,  раскалывается. Досаждает сонливость, упадок сил, другие симптомы. Об этом пишет "РБК — Украина"

Как привыкнуть к перепадам погоды: врачи объяснили, почему болит голова и тошнит

Почему после погодных перепадов болит голова (фото из открытых источников)

Это связано с колебанием атмосферного давления и влияет на поведение и работоспособность человека

"При резкой смене погоды кровь сгущается и может нарушиться циркуляция. Это приводит к тому, что мозг начинает испытывать недостаток кислорода. Нервные рецепторы в организме человека улавливают изменения погоды и телу нужно время, чтобы адаптироваться", — так комментируют метеочувствительность врачи.

Вот откуда берется слабость, перепад давления, головная боль. Может пропасть аппетит, появляются приступы стенокардии, раздражительность, бессонница.

В такое время обостряются хронические заболевания, люди, которые имели переломы, испытывают боль в  этих местах.

Как помочь при  метеочувствительности, уменьшить болевые симптомы вовремя, когда вместо жары и щедрого солнца, внезапно льет дождь, как из ведра, а на улице стало холодно, как в конце сентября.

Первое, советуют врачи, нужно уменьшить физическое или умственное напряжение. Пожалеть себя, выбрать здоровое питание без жирной и тяжелой пищи. Обязательно найти время для пешей прогулки на свежем воздухе.

Привести в норму свой рабочий график. Во время ложиться спать и отдыхать не менее 8-9 часов.

Зарядка с упражнениями в шейной зоне поможет справиться с давлением без медикаментов. А еще поднимут самочувствие ароматные травяные чаи.

Компрессы и теплая ванна поможет справиться с надоедливыми головными болями.

Нужно помнить, что вашему организму требуется определенное время, чтобы привыкнуть к новой погоды. По той причине ваши силы восстановятся через несколько дней. Даже при мрачной  погоде облака на время отступают и выходит солнце. Поэтому в такие моменты нужно идти на улицу.

Чтобы поднять настроение, можно просмотреть любимый фильм, почитать новую книгу или включить любимую музыку.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что при  каких диагнозах часто ошибаются врачи


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/vyzhit-perepadah-pogody-pochemu-bolit-golova-1630049078.html
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