Как привить мозгу "иммунитет" от болезни Альцгеймера: 6 простых шагов

Болезнь Альцгеймера – одна из самых серьезных угроз для здоровья 21 века. Она постепенно разрушает мозг, лишает человека памяти, способности мыслить и даже выполнять самые простые повседневные задачи. Сегодня в мире более 52 миллионов человек борются с болезнью Альцгеймера, однако по прогнозам ученых, уже через 30 лет количество больных деменцией может утроиться. Но хорошая новость состоит в том, что есть способы снизить риск этого заболевания или, по крайней мере, замедлить его развитие.

Болезнь Альцгеймера. Фото: freepik

По данным организации DementiaCareCentral, которая занимается исследованием деменции и поддержкой людей с этой болезнью, существует шесть основных способов сохранить здоровье мозга и предотвратить Альцгеймер.

1. Здоровое питание

Исследования показывают, что рацион, богатый полезными жирами и антиоксидантами, снижает риск образования амилоидных бляшек в мозге, которые являются основной причиной болезни Альцгеймера. Оптимальным выбором является средиземноморская диета, включающая:

— Оливковое масло, орехи и рыбу

— Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты

— Минимизацию потребления красного мяса, сахара и насыщенных жиров

2. Регулярные физические упражнения

Физическая активность улучшает кровообращение в мозге, способствует его оксигенации и стимулирует образование новых нервных связей. Исследования показывают, что ежедневные 30-минутные прогулки могут значительно снизить риск деменции. Полезны также аэробика, плавание, танцы и другие физические упражнения.

3. Поддержка здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с риском развития болезни Альцгеймера. Чтобы защитить мозг, важно:

— Контролировать уровень холестерина и сахара в крови

— Отказаться от курения

— Управлять стрессом

Исследования показывают, что люди в возрасте 50, имеющие проблемы с сердцем, имеют меньший объем мозга в старости.

4. Постоянная тренировка ума

Мозг, как и мышцы, нуждается в постоянной тренировке. Интеллектуальная активность укрепляет нейронные связи и может замедлить когнитивный спад. Эффективные способы поддержания когнитивного здоровья:

— Разгадывание головоломок и шахматы

— Чтение книг и длинных статей

— Игра на музыкальных инструментах

5. Защита от травм головы

Черепно-мозговые травмы представляют собой серьезный фактор риска развития деменции. Лишь один сильный удар по голове может повлиять на когнитивные способности в будущем. Поэтому важно:

— Носить шлем во время занятий экстремальными видами спорта

— Пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле

— Избегать видов спорта, предполагающих частые удары головой, например, бокс

6. Социальная активность и общение

Одиночество может ускорить развитие деменции. Напротив, регулярное общение с друзьями и родственниками поддерживает активность мозга и способствует образованию новых нейронных связей. Даже прогулки в новых местах или изменение распорядка дня могут улучшить когнитивные функции.

— Встречайтесь с друзьями

— Посещайте общественные мероприятия

— Проводите время с семьей

Пока нет 100% способа предотвратить болезнь Альцгеймера, но ученые соглашаются, что здоровый образ жизни может значительно снизить риски. Заботьтесь о своем питании, занимайтесь спортом, развивайте интеллектуальные навыки и поддерживайте связь с близкими – и ваш мозг поблагодарит вас за это долгие годы ясного мышления.

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