Как привить мозгу "иммунитет" от болезни Альцгеймера: 6 простых шагов

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Slava Kot
Болезнь Альцгеймера – одна из самых серьезных угроз для здоровья 21 века. Она постепенно разрушает мозг, лишает человека памяти, способности мыслить и даже выполнять самые простые повседневные задачи. Сегодня в мире более 52 миллионов человек борются с болезнью Альцгеймера, однако по прогнозам ученых, уже через 30 лет количество больных деменцией может утроиться. Но хорошая новость состоит в том, что есть способы снизить риск этого заболевания или, по крайней мере, замедлить его развитие.
Болезнь Альцгеймера. Фото: freepik
По данным организации DementiaCareCentral, которая занимается исследованием деменции и поддержкой людей с этой болезнью, существует шесть основных способов сохранить здоровье мозга и предотвратить Альцгеймер.
Исследования показывают, что рацион, богатый полезными жирами и антиоксидантами, снижает риск образования амилоидных бляшек в мозге, которые являются основной причиной болезни Альцгеймера. Оптимальным выбором является средиземноморская диета, включающая:
Физическая активность улучшает кровообращение в мозге, способствует его оксигенации и стимулирует образование новых нервных связей. Исследования показывают, что ежедневные 30-минутные прогулки могут значительно снизить риск деменции. Полезны также аэробика, плавание, танцы и другие физические упражнения.
Сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с риском развития болезни Альцгеймера. Чтобы защитить мозг, важно:
Исследования показывают, что люди в возрасте 50, имеющие проблемы с сердцем, имеют меньший объем мозга в старости.
Мозг, как и мышцы, нуждается в постоянной тренировке. Интеллектуальная активность укрепляет нейронные связи и может замедлить когнитивный спад. Эффективные способы поддержания когнитивного здоровья:
Черепно-мозговые травмы представляют собой серьезный фактор риска развития деменции. Лишь один сильный удар по голове может повлиять на когнитивные способности в будущем. Поэтому важно:
Одиночество может ускорить развитие деменции. Напротив, регулярное общение с друзьями и родственниками поддерживает активность мозга и способствует образованию новых нейронных связей. Даже прогулки в новых местах или изменение распорядка дня могут улучшить когнитивные функции.
Пока нет 100% способа предотвратить болезнь Альцгеймера, но ученые соглашаются, что здоровый образ жизни может значительно снизить риски. Заботьтесь о своем питании, занимайтесь спортом, развивайте интеллектуальные навыки и поддерживайте связь с близкими – и ваш мозг поблагодарит вас за это долгие годы ясного мышления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы, какие продукты оказывают сильное влияние на старение мозга и вызывают болезнь Альцгеймера.
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