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Как преодолеть паническую атаку и успокоиться: ТОП-3 совета

Три удачных совета, как преодолеть паническую атаку

сегодня, 17:55
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Панические атаки могут быть внезапными и неустранимыми. Какие техники помогут облегчить симптомы панической атаки, рассказывает портал "Комментарии".

Как преодолеть паническую атаку и успокоиться: ТОП-3 совета

Люди не всегда могут предусмотреть панические атаки, однако следует знать, что делать в случае их появления.

О нападении панической атаки могут свидетельствовать физические и эмоциональные симптомы, в частности: потливость, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, чувство страха и тревоги, интенсивное и повторяющееся беспокойство, ощущение приближения к гибели.

Следует хорошо осознать и держать в памяти, что паническая атака пройдет и не нанесет физического вреда. Панические атаки, как правило, достигают пика в течение 10 минут после их начала, а затем симптомы начинают ослабевать.

Что нужно делать при панической атаке:

  • Сделайте глубокий вдох. Приступы паники могут вызвать учащенное дыхание и сжатие в груди, что делает дыхание поверхностным. Поверхностное дыхание может усугубить чувство тревоги и напряжения. Глубоко вдохните животом, медленно и равномерно наполняя легкие, считая до четырех как на вдохе, так и на выдохе.

  • Найдите спокойное место. Некоторые люди могут заметить, что некоторые изображения и звуки усиливают панические атаки. По возможности, попробуйте найти более спокойное место. Сидение в тихом месте может создать комфортное пространство и может облегчить сосредоточение на дыхании и других стратегиях преодоления.

  • Повторяйте мантру. Мантра – это слово, фраза или звук, которые могут помочь сосредоточиться и придать силу. Внутреннее повторение мантры может помочь снизить чувство тревоги, стресса и паники, физическая реакция может замедлиться, что позволит человеку регулировать дыхание и расслабить мышцы.

Если у вас возникают частые панические атаки, то следует научиться управлять тревогой.



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