Как правильно измерять температуру: советы медика

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Таисия Ерохина
Во время пандемии
коронавируса температурный скрининг стал обычным делом. Тем больше важно знать,
как же правильно измерять температуру тела и какой термометр лучше выбрать. Об
этом пишет CNN. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как рассказал доктор Валид Джавайд, директор профилактики и контроля инфекций в центре Маунт Синай в Нью-Йорке, лучше всего подходят больничные или термометры известных компаний.
Температуру можно измерять через кожу, рот, прямую кишку, подмышку или ухо. По словам врача, кожные или ушные термометры просты в использовании, но могут быть менее точными, чем оральные или ректальные. Подмышки — где-то посередине в шкале точности.
Точность так температура может зависеть и от окружающей среды.
Помимо экстремальных погодных условий, употребление очень горячей или очень холодной еды или напитков в течение нескольких минут перед проверкой температуры во рту может повлиять на результат. Рекомендуется подождать 30-40 минут, прежде чем измерять температуру.
Ранее сообщалось, что медики развеяли популярный миф о температуре 37 градусов.
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