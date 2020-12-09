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Как правильно измерять температуру: советы медика

Медики рассказали, что может повлиять на температуру тела при измерении

сегодня, 07:00
Автор:

Таисия Ерохина

Во время пандемии коронавируса температурный скрининг стал обычным делом. Тем больше важно знать, как же правильно измерять температуру тела и какой термометр лучше выбрать. Об этом пишет CNN.

Как правильно измерять температуру: советы медика

Фото из открытых источников

Как рассказал доктор Валид Джавайд, директор профилактики и контроля инфекций в центре Маунт Синай в Нью-Йорке, лучше всего подходят больничные или термометры известных компаний.

"Оцените точность, проверяя температуру три раза подряд с 10-минутным перерывом между каждым тестом. Если результаты различаются на градус или больше, а вы все еще чувствуете то же самое, вам, вероятно, нужен лучший инструмент", — говорит медик.

Температуру можно измерять через кожу, рот, прямую кишку, подмышку или ухо. По словам врача, кожные или ушные термометры просты в использовании, но могут быть менее точными, чем оральные или ректальные. Подмышки — где-то посередине в шкале точности.

"Разница в том, что лихорадка определяется как повышение внутренней температуры тела, а кожа и ушные перепонки могут больше зависеть от температуры окружающей среды и могут не отражать внутреннюю температуру", — отмечается в сообщении.

Точность так температура может зависеть и от окружающей среды.

"Если бы я просто пришел с улицы из-под сильного холода, мой лоб, уши и все остальное будут иметь очень низкую температуру в следующие, может быть, 30-40 минут, и я должен подождать час или два, прежде чем я проверю мою температуру на лбу, — поясняет медик. — Но вы всегда можете измерить температуру во рту или положить термометр в рот. Обычно это дает вам нужный результат".

Помимо экстремальных погодных условий, употребление очень горячей или очень холодной еды или напитков в течение нескольких минут перед проверкой температуры во рту может повлиять на результат. Рекомендуется подождать 30-40 минут, прежде чем измерять температуру.

Ранее сообщалось, что медики развеяли популярный миф о температуре 37 градусов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/07/health/normal-body-temperature-covid-wellness/index.html
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