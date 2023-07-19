Как позаботиться о сердце в жару: советы кардиологов

От жары больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (фото из открытых источников)

Даже здоровый человек чувствует себя разбитым и больным, когда на улице +30°С и выше: ученые говорят, что при очень высоких температурах меняются практически все показатели состояния здоровья. Что уж говорить о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями – аритмией, стенокардией, гипертонией, атеросклерозом! Тонус вен снижается, доставка кислорода к сердцу и другим органам уменьшается, поскольку замедляется скорость кровотока, меняется вязкость крови, повышается ее температура и ухудшается работоспособность сердечной мышцы. Таким людям нужно заботиться о себе особенно тщательно. "Комментарии" разбирались, на что следует обратить внимание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

РЕЖИМ ПИТЬЯ

Спрячьте подальше от глаз сладкие газированные напитки. В приоритете – обычная вода. Как вариант может быть минеральная – желательно негазированная или слабогазированная, причем столово-минеральная (с содержанием соли не более 1-3 грамма на литр). Утро начинайте не с кофе, а с чая – лучше травяного. Алкогольные напитки придержите, пока температура не спадет. Кофе и алкоголь расширяют сосуды, увеличивают нагрузку на сердце и могут спровоцировать перегрев организма. Сладкая газировка не утолит жажду – пить будет хотеться еще больше, а этого как раз кардиологи делать не рекомендуют: если жидкость будет задерживаться в тканях организма, может произойти спазм сосудов, повышение давления и острая сердечная недостаточность. В среднем сердечникам рекомендуется пить в жару до 1,5 литра воды – маленькими глотками. А в промежутках между питьем просто ополаскивать рот водой.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Именно сейчас оно важно как никогда. Минимум жирного, соленого, острого и мяса – диетологи советуют больше есть морской рыбы. Максимум зелени, овощей и фруктов. Особенно малины: она хорошо разжижает кровь, снижает артериальное давление и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Не поддавайтесь искушению сразу после жаркой улицы освежиться в холодном душе. Такой резкий перепад температуры может спровоцировать спазм сосудов, стенокардию или даже инфаркт. То же касается и кондиционера. И вода, и помещение должны быть прохладными, но не переохлажденными. Кстати, чтобы снизить градус, врачи рекомендуют сделать ванночку для ног с прохладной водичкой – это повысит теплоотдачу и поможет быстрее достичь комфортного самочувствия. А еще можно влажными салфетками протирать лицо, шею, запястья и внутреннюю поверхность сгибов рук.

И, конечно, стоит позаботиться о том, чтобы при себе всегда было лекарство "скорой помощи" – хотя бы нитроглицерин и каптоприл.

Ранее "Комментарии" писали, какие знаки зодиака ждет успех 17-23 июля.

А также о том, как туристу за плохой отзыв об отеле дали два года тюрьмы.



