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Как подготовить организм к переходу на летнее время

Перевод часов может негативно повлиять на биоритмы человека

сегодня, 16:52
Автор:

Вечканова Елена

Уже в это воскресенье украинцы начнут жить по так называемому "летнему" времени. Ночью 28 марта стрелки наших часов передвинутся на час вперед. Иногда организм быстро адаптируется к подобным изменениям, иногда — наоборот, внутреннему процессу бывает сложно подстроиться под реальное время. Что стоит сделать, дабы сделать переход на "летнее" время более комфортным для себя, подсказали Latvijas reitingi.

Как подготовить организм к переходу на летнее время

Украина переходит на летнее время. Фото из открытых источников

Больше всего из-за перевода часов страдает, разумеется, наш режим сна. После перехода на "летнее" время человеку свойственно чаще просыпаться по ночам или же слишком поздно засыпать — что влияет на дальнейшую энергичность во время дня. 

Существует несколько правил, что помогут адаптироваться к смене времени

• Не действуйте наскоком. Ко всем изменениям организм стоит приучать постепенно. Учитывая, что для биологических часов ваше время сна и бодрствования не изменится, попробуйте соотносить его с фактическим. Каждый день ложитесь спать на четверть часа раньше, чем обычно, и точно также вставайте. В течение недели организм потихоньку перестроится к "новому" времени самостоятельно.

• Обязательно лягте пораньше в субботу, которая предшествует переводу часов — это ускорит процесс привыкания. Проснуться тоже лучше раньше на минут 15-20, в этом поможет будильник.

• Следите за количеством сна. Врачи давным-давно определили, что для полноценного существования человеку нужно 7-8 часов отдыха. Не забывайте об этом.

• Переход на летнее время символизирует теплое и солнечное время года. Постарайтесь почаще бывать на свежем воздухе — прогулки при дневном свете оказывают благополучный эффект на организм.

• Даже когда день станет ощутимо длиннее, не оставляйте большинство физических нагрузок на вечер. Любую работу, требующую затраты сил и энергии, лучше выполнять утром или хотя бы днем. То же самое касается и спортивных нагрузок.

• Откажитесь от напитков с кофеином перед сном. Как минимум четыре часа до засыпания вы не должны пить кофе, чай и т.п. Также уменьшите употребление тяжелой и жирно й пищи, попробуйте отказаться от алкоголя — это поможет улучшиться режиму сна. 

По словам эксперта по сну Наталии Берзини, наш организм, по правде, не нуждается в смене "летнего"-"зимнего" времени. Поэтому так важно следить за тем, как мы спим, особенно в период адаптации после перевода часов.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что переход на летнее время для украинцев состоится в 3:00 28 марта. Стрелки необходимо перевести на час вперед.

Также на портале можно узнать, почему нардепы так и не отказались от перевода часов во время голосования соответствующего документа во втором чтении. Найдется информация и о существующем ином варианте отказаться от "летнего" времени.


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Источник: https://www.reitingi.lv/ru/news/veseliba/119537-kak-adaptirovatj-svoj-cikl-sna-i-bodrstvovania-k-perehodu-na-letnee-vrema-rekomendacii-specialistov.html
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