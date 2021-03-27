Как подготовить организм к переходу на летнее время

Уже в это воскресенье украинцы начнут жить по так называемому "летнему" времени. Ночью 28 марта стрелки наших часов передвинутся на час вперед. Иногда организм быстро адаптируется к подобным изменениям, иногда — наоборот, внутреннему процессу бывает сложно подстроиться под реальное время. Что стоит сделать, дабы сделать переход на "летнее" время более комфортным для себя, подсказали Latvijas reitingi.



Украина переходит на летнее время. Фото из открытых источников

Больше всего из-за перевода часов страдает, разумеется, наш режим сна. После перехода на "летнее" время человеку свойственно чаще просыпаться по ночам или же слишком поздно засыпать — что влияет на дальнейшую энергичность во время дня.

Существует несколько правил, что помогут адаптироваться к смене времени

• Не действуйте наскоком. Ко всем изменениям организм стоит приучать постепенно. Учитывая, что для биологических часов ваше время сна и бодрствования не изменится, попробуйте соотносить его с фактическим. Каждый день ложитесь спать на четверть часа раньше, чем обычно, и точно также вставайте. В течение недели организм потихоньку перестроится к "новому" времени самостоятельно.

• Обязательно лягте пораньше в субботу, которая предшествует переводу часов — это ускорит процесс привыкания. Проснуться тоже лучше раньше на минут 15-20, в этом поможет будильник.

• Следите за количеством сна. Врачи давным-давно определили, что для полноценного существования человеку нужно 7-8 часов отдыха. Не забывайте об этом.

• Переход на летнее время символизирует теплое и солнечное время года. Постарайтесь почаще бывать на свежем воздухе — прогулки при дневном свете оказывают благополучный эффект на организм.

• Даже когда день станет ощутимо длиннее, не оставляйте большинство физических нагрузок на вечер. Любую работу, требующую затраты сил и энергии, лучше выполнять утром или хотя бы днем. То же самое касается и спортивных нагрузок.

• Откажитесь от напитков с кофеином перед сном. Как минимум четыре часа до засыпания вы не должны пить кофе, чай и т.п. Также уменьшите употребление тяжелой и жирно й пищи, попробуйте отказаться от алкоголя — это поможет улучшиться режиму сна.

По словам эксперта по сну Наталии Берзини, наш организм, по правде, не нуждается в смене "летнего"-"зимнего" времени. Поэтому так важно следить за тем, как мы спим, особенно в период адаптации после перевода часов.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что переход на летнее время для украинцев состоится в 3:00 28 марта. Стрелки необходимо перевести на час вперед.

Также на портале можно узнать, почему нардепы так и не отказались от перевода часов во время голосования соответствующего документа во втором чтении. Найдется информация и о существующем ином варианте отказаться от "летнего" времени.

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