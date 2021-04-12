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Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Врач - оториноларинголог Мария Евдокимова рассказала, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Вирусная и бактериальная инфекция имеют сходные симптомы, поэтому человеку, далекому от медицины, бывает сложно отличить их. Однако важно знать различия и точный диагноз, поскольку каждая разновидность заражения организма требует специфического лечения. Врач — оториноларинголог Мария Евдокимова рассказала, как это сделать.

Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Бактериальная и вирусная инфекция (фото из открытых источников)

Самочувствие

Как правило, при вирусной инфекции чувствуется недомогание, но выраженной слабости и усталости нет, они чаще бывают симптомом бактериальной инфекции. 

Нос

Если спустя 10 дней от начала болезни заложенность и выделения из носа усиливаются, или через 3 недели густые выделения не проходят, это может быть признаком бактериального синусита.

Анализ крови

Сдавайте только по показаниям, не надо сдавать раньше 3-4 суток лихорадки! Если повышены лейкоциты (выше 15-17) и нейтрофилы (абсолютное число, а не проценты), это более характерно для бактериальной инфекции. СОЭ не является ключевым фактором! 

Горло

Боль в горле характерна чаще для вирусной инфекции, но, если боль в горле выраженная, односторонняя, невозможно нормально глотать слюну и появились трудности при глотании – это признаки бактериальной инфекции.

Температура

Температура повышается при попадании в организм и вирусов, и бактерий. Однако при вирусной инфекции она поднимается мгновенно и держится несколько дней. При бактериальной — температура повышается постепенно, начало болезни неясное.

Почки

Большое количество лейкоцитов в моче с бактериями, требует лечения антибиотиками. Если повышены только лейкоциты, или только бактерии, это может не иметь отношения к бактериальной инфекции.

Напомним, от каких инфекционных заболеваний чаще всего страдают украинцы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех защитит от вирусных инфекций.


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Источник: https://health.24tv.ua/ru/kak_otlichit_virusnuju_infekciju_ot_bakterialnoj_n1134073
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