Как отличить сердечный приступ от панических атак: врачи дали полезные советы

Американские медики объяснили, в каких случаях боль в груди может быть признаком сердечного приступа, а когда он указывает на панические атаки. Специалисты отмечают, что для исключения угрозы жизни важно обратиться к врачу.

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Ежегодно в мире случаются случаи сердечных приступов, а панические атаки поражают 2,7% населения. Часто симптомы тревожных расстройств похожи на признаки инфаркта, что затрудняет диагностику. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что боль в груди и тошнота, которые появляются и исчезают в течение нескольких часов, недель или даже месяцев, могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. В этот перечень также входят боль в верхней части тела, затрудненное дыхание, обильное потоотделение и боль в челюсти (особенно у женщин).

Панические атаки, в отличие от инфаркта, часто возникают внезапно и длятся от 10 до 30 минут. Они сопровождаются резкими симптомами, такими как нарушение дыхания, ощущение сжатия горла, учащенное сердцебиение, обильное потоотделение и страх перед неизбежной смертью. Специалисты объясняют, что повышенный уровень адреналина в организме вызывает разные физиологические реакции.

Риск сердечного приступа увеличивается с возрастом, особенно по достижении среднего возраста. У молодых людей, здоровых 20-летних, проблемы с сердечно-сосудистой системой случаются очень редко. В случае с паническими атаками, вероятность их возникновения возрастает, если в анамнезе уже были схожие случаи.

"Если вы чувствуете боль в груди и не знаете, что именно ее приводит, не медлите с обследованием. Даже если анализы не выявят серьезных проблем, это поможет исключить угрозу вашей жизни", — советуют медики.

Ранее "Комментарии" писали, что на приближающийся сердечный приступ может указывать один четкий симптом , который, на первый взгляд, никоим образом не связан с нормальным функционированием сердца. Речь идет о внезапной зубной боли.