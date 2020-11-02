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Как оставаться бодрым весь день: советы эксперта

Простые действия, которые имеют огромное значение

сегодня, 13:59
Автор:

Любовь Блажко

На протяжении одного дня может случиться все что угодно, поэтому крайне важно сохранять позитивный настрой и бодрость до позднего вечера. Оказывается, есть несколько действенных советов, которые помогут вам снова ощутить прилив энергии, когда это необходимо. Об этом пишет журнал indianexpress.

Как оставаться бодрым весь день: советы эксперта

Как оставаться бодрым весь день. Фото: unsplash

Так, сертифицированный диетолог Раши Чоудхари на своей странице в социальных сетях поделилась секретами сохранения бодрости на протяжении всего дня. 

"Наше физическое и эмоциональное исцеление происходит, когда мы находимся в режиме покоя и расслабления, а не в режиме борьбы или бегства. Если мы постоянно думаем о том, что нам нужно сделать, имея скрытый стресс, а не легкость, исцеление становится труднее", — рассказывает эксперт.

Диетолог советует абсолютно каждый своей день начинать с ритуалов, которые будут вас заряжать. Например, это может быть медитация, чтение или пробежка на свежем воздухе. 

Если же вас ожидает долгий и насыщенный день, то можно позволить себе совсем немного вздремнуть в обеденное время. Ведь это поможет расслабиться, а также успокоит вашу нервную систему.

Делайте регулярные перерывы, давая своему организму отдых. К примеру, вы можете прослушать любимую песню или на протяжении нескольких минут сосредоточиться на своем дыхании (это помогает ощутить настоящий момент сполна).

"Эти мелочи имеют большое влияние на нас", — резюмировала Раши. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, простой метод, который поможет избавиться от стресса. 


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