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Главная Новости Здоровье наше тело Как очистить легкие от слизи: четыре эффективных способа
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Как очистить легкие от слизи: четыре эффективных способа

Слизь собирает микробы и другие патогенные организмы

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Загрязненный уровень воздуха, курение, пандемия коронавируса — все эти факторы могут серьезно нарушить работу легких, поэтому их нужно беречь. И в первую очередь, не запускать заболевания, связанные с этим органом. Какие средства помогут очистить легкие от слизи?

Как очистить легкие от слизи: четыре эффективных способа

фото из открытых источников

Имбирный чай

Пожалуй, все знают, что имбирь обладает лечебными свойствами, поэтому его часто используют в народной медицине. Для того чтобы избавиться от простуды и кашля, а также вывести из дыхательных путей вредные токсины, нужно каждый день пить имбирный чай или добавлять его корень в воду. 

Чай с корицей

Корица — это не только ароматная специя, но и средство в борьбе с многими заболеваниями, в частности респираторными. Чай с корицей помогает улучшить пищеварение, а также очищает легкие, облегчая этим дыхание. 

Паровая терапия

Одним из лучших и доступных каждому человеку способов очищения легких является паровая терапия. Вдыхание пара открывает проход для воздуха, благодаря очищению легких от слизи. В зимний период процедуру можно проводить каждый день.

Куркума для полоскания горла

Еще одна приправа, которая обладает лечебными свойствами — это куркума. Эксперты рекомендуют добавлять ее в теплую воду и полоскать горло, особенно перед сном. В приправе содержится вещество, которые разжижает слизь в легких, убивает вредные бактерии и облегчает симптомы простуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды самые полезные для здоровья легких.


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Источник: https://www.medicinform.net/news/news49885.htm
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