Как неправильный прикус влияет на здоровье

Неправильный прикус или, как еще говорят, кривые зубы — это не только эстетическая проблема. Эксперты говорят, что неправильное расположение зубов верхней или нижней челюсти может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Неправильный прикус (фото из открытых источников)

Неправильный прикус — аномалия, диагностируемая у каждого третьего, вне зависимости от пола и возраста. Она может привести к проблемам с произношением звуков, скрежету зубов, задержке с развитием функции жевания, головным болям, вегето-сосудистой дистонии, сколиозу, а также к проблемам с пищеварением.

Эксперты отметили несколько интересных фактов о формировании прикуса:

Прикус может меняться до 25 лет и этот процесс происходит в три этапа:

- Молочный прикус — период появления первых зубов;

- Сменный прикус — период смены молочных зубов на коренные;

- Основной прикус — финальные изменения начинаются в период с 4–5 лет и продолжаются до 18, 20, а у некоторых — до 25 лет;

В формировании правильного прикуса важно положение языка

Язык отвечает за фиксацию нижней челюсти. В определенное время в норме язык изгибается по направлению к верхнему небу. Когда челюсть закрыта, язык должен к нему прикасаться. Если что-то на этом этапе идет не так, лучше показать малыша логопеду.

Пластинки для исправления прикуса должен назначить только ортодонт

Иногда это делают логопеды, хотя у них нет для этого всех необходимых знаний. Если причина неправильного положения зубов будет определена неправильно, пластинка будет давить на зубы с одной стороны, а та самая "таинственная причина" — с другой стороны. В итоге зубы просто расшатаются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали самый опасный для зубов напиток.

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