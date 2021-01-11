Как недостаток железа связан с анемией у детей

Анемия (малокровие) чаще всего вызвана недостаточностью железа в организме. Если у ребенка анемия, он может выглядеть бледным и уставшим – в таком случае не следует откладывать визит к педиатру в долгий ящик.

Девочка ест яблоки. Фото: ru.best-wallpaper.net

Причины возникновения анемии

Чаще всего анемия возникает как следствие низкого уровня гемоглобина в крови. Существуют три основные причины возникновения анемии:

· недостаточное продуцирование гемоглобина — часто из-за недостаточного количества железа в рационе питания ребенка;

· малое количество эритроцитов, вырабатываемых костным мозгом;

· погибает слишком много красных кровяных клеток – это состояние известно как гемолиз.

Каждый ребенок нуждается в железе, так как этот микроэлемент помогает продуцировать гемоглобин. В течение первых 4-6 месяцев жизни малыш использует запас железа, который хранится в его организме с утробы матери. Он также получает железо вместе с грудным молоком и / или детской смесью. Это означает, что дефицит железа редко бывает проблемой на ранней стадии жизни ребенка.

Когда запасы железа израсходованы, малышу необходимо начать есть пищу, которая содержит этот микроэлемент. Поэтому, когда вы вводите твердую пищу в рацион питания малыша, лучше всего начинать и всегда включать продукты с высоким содержанием железа. Примерами являются рисовые хлопья для малышей, приготовленные овощи, фарш или курица, вареная рыба, тофу, горох, фасоль и чечевица.

Симптомы анемии

Если у ребенка возникает железодефицитная анемия, он может выглядеть очень бледным, быстро уставать. Малыш может быть капризным и трудноуправляемым. Старшие дети испытывают сильную усталость, плохой аппетит, им трудно сосредоточиться в школе во время уроков.

Лечение анемии

Если анемия малыша вызвана недостаточным количеством железа в организме, добавление богатых железом продуктов в рацион питания может помочь устранить эту проблему. Ребенку могут также понадобиться добавки железа (таблетки или сироп), чтобы вернуть уровень железа в норму.

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